Jennifer Lopez'e yeni filmi için Ben Affleck'ten sevgili desteği

Jennifer Lopez'in yeni filmi Marry Me heyecanına, sevgilisi Ben Affleck de ortak oldu. Filmin Los Angeles galasında ikili kırmızı halıda aşk dolu pozlar verdi.

Haberler - ntv.com.tr 09.02.2022 - 10:35 | Son Güncelleme : 09.02.2022 - 10:38

Jennifer Lopez'e yeni filmi için Ben Affleck'ten sevgili desteği - 1

Jennifer Lopez, başrolde yer aldığı yeni filmi Evlen Benimle'nin (Marry Me) heyecanını yaşıyor. Filmin Los Angeles’taki galasına katılan Lopez’in heyecanına sevgilisi Ben Affleck de ortak oldu.

Jennifer Lopez'e yeni filmi için Ben Affleck'ten sevgili desteği - 2

İki sevgili, galanın kırmızı halısında aşk dolu pozlar verdi.

Jennifer Lopez'e yeni filmi için Ben Affleck'ten sevgili desteği - 3

Birbirlerini öperek ve sarılarak objektiflerin karşısına geçtiler.

Jennifer Lopez'e yeni filmi için Ben Affleck'ten sevgili desteği - 4

Lopez, Dolce & Gabbana imzalı stiliyle beğeni topladı.

Jennifer Lopez'e yeni filmi için Ben Affleck'ten sevgili desteği - 5

52 yaşındaki Amerikalı sanatçıya kırmızı halıda rol arkadaşları ünlü şarkıcı Maluma ve Chloe Coleman ile prodüksiyon ortağı Elaine Goldsmith-Thomas da eşlik etti.

Jennifer Lopez'e yeni filmi için Ben Affleck'ten sevgili desteği - 6

Jennifer Lopez ve  Owen Wilson'ın başrolleri paylaştığı Evlen Benimle (Marry Me) filminde, Kat Valdez (Jennifer Lopez) ve kendisi gibi şarkıcı olan sevgilisi Bastian (Maluma) büyük bir konserde, hayranlarının gözü önünde evleneceklerdir. Ancak sahneye çıkmadan hemen önce aldatıldığını öğrenen Kat, ani bir kararla seyiricler arasından biriyle evlenmeye karar verir. Seçtiği isim "Evlen Benimle" yazılı bir pankart tutan Charlie Gilbert (Owen Wilson) olur.

Jennifer Lopez'e yeni filmi için Ben Affleck'ten sevgili desteği - 7

Kat Coiro'nun yönetmenliğini üstlendiği film, 14 Şubat’ta sinemalarda ve Peacock dijital kanalında gösterime girecek.

İşte filmin galasından yansıyanlar...

Jennifer Lopez'e yeni filmi için Ben Affleck'ten sevgili desteği - 8

Jennifer Lopez ve Maluma

Jennifer Lopez'e yeni filmi için Ben Affleck'ten sevgili desteği - 9

Elaine Goldsmith

Jennifer Lopez'e yeni filmi için Ben Affleck'ten sevgili desteği - 10

Charli D'Amelio

Jennifer Lopez'e yeni filmi için Ben Affleck'ten sevgili desteği - 11

Heidi D'Ameli

Jennifer Lopez'e yeni filmi için Ben Affleck'ten sevgili desteği - 12

Chloe Coleman

Jennifer Lopez'e yeni filmi için Ben Affleck'ten sevgili desteği - 13

Yönetmen Kat Coiro

Jennifer Lopez'e yeni filmi için Ben Affleck'ten sevgili desteği - 14

Maluma

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