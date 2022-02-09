Jennifer Lopez'e yeni filmi için Ben Affleck'ten sevgili desteği

Haberler - ntv.com.tr 09.02.2022 - 10:35 | Son Güncelleme : 09.02.2022 - 10:38
Jennifer Lopez, başrolde yer aldığı yeni filmi Evlen Benimle'nin (Marry Me) heyecanını yaşıyor. Filmin Los Angeles’taki galasına katılan Lopez’in heyecanına sevgilisi Ben Affleck de ortak oldu.
İki sevgili, galanın kırmızı halısında aşk dolu pozlar verdi.
Birbirlerini öperek ve sarılarak objektiflerin karşısına geçtiler.
Lopez, Dolce & Gabbana imzalı stiliyle beğeni topladı.
52 yaşındaki Amerikalı sanatçıya kırmızı halıda rol arkadaşları ünlü şarkıcı Maluma ve Chloe Coleman ile prodüksiyon ortağı Elaine Goldsmith-Thomas da eşlik etti.
Jennifer Lopez ve Owen Wilson'ın başrolleri paylaştığı Evlen Benimle (Marry Me) filminde, Kat Valdez (Jennifer Lopez) ve kendisi gibi şarkıcı olan sevgilisi Bastian (Maluma) büyük bir konserde, hayranlarının gözü önünde evleneceklerdir. Ancak sahneye çıkmadan hemen önce aldatıldığını öğrenen Kat, ani bir kararla seyiricler arasından biriyle evlenmeye karar verir. Seçtiği isim "Evlen Benimle" yazılı bir pankart tutan Charlie Gilbert (Owen Wilson) olur.
Kat Coiro'nun yönetmenliğini üstlendiği film, 14 Şubat’ta sinemalarda ve Peacock dijital kanalında gösterime girecek.
İşte filmin galasından yansıyanlar...
Jennifer Lopez ve Maluma
Elaine Goldsmith
Charli D'Amelio
Heidi D'Ameli
Chloe Coleman
Yönetmen Kat Coiro
Maluma