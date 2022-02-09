Jennifer Lopez'e yeni filmi için Ben Affleck'ten sevgili desteği

Jennifer Lopez ve Owen Wilson'ın başrolleri paylaştığı Evlen Benimle (Marry Me) filminde, Kat Valdez (Jennifer Lopez) ve kendisi gibi şarkıcı olan sevgilisi Bastian (Maluma) büyük bir konserde, hayranlarının gözü önünde evleneceklerdir. Ancak sahneye çıkmadan hemen önce aldatıldığını öğrenen Kat, ani bir kararla seyiricler arasından biriyle evlenmeye karar verir. Seçtiği isim "Evlen Benimle" yazılı bir pankart tutan Charlie Gilbert (Owen Wilson) olur.