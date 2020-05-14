Jennifer Lopez'in 12 yaşındaki kızı Emme kitap çıkardı

ntv.com.tr 14.05.2020 - 08:27
Bazı çocuklar şanslı doğuyor. Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez’in Mark Anthony ile evliliğinden olan 12 yaşındaki kızı Emme de onlardan biri. Küçük yaşına rağmen kitap yazma hayalini gerçeğe dönüştürdü. Emme, yazdığı kitabı bastırıp okuyuculara ulaştırdı. Resimli kitabın adı, Lord Help Me (Tanrım Yardmım Et).
Kitabın tanıtımında, “Emme Tanrı'dan yardım istediğinde okurları sıradan anlara götürecek. Bu isteklerden bazıları okul için uyanmak ya da kardeş olmak gibi küçük şeylerken, bazıları da gezegeni kurtarmak için yardım etmek gibi büyük istekler” deniliyor.
Emme, kitabın açıklamasında, “Okulda tembel hayvanları ve soylarının tükenmekte olduğunu öğrendim, her gece onlar için dua etmeye başladım. Bu kitabı, tembel hayvanları korumak için bağış toplamaya yardımcı olurken, diğer çocuklara nasıl dua edip yardım isteyebileceğimizi öğretmek için yazdım. Bu ikisi bana çok fazla konfor getiren iki şey” dedi.
2020 Super Bowl devre arasında Shaira ile sahne alan Jennifer Lopez, sahnede kızı Emme ile performans sergilemişti. Let's Get Loud şarkısını beyaz kostümler içindeki küçük kızlardan oluşan koroyla seslendiren Lopez, gecenin sürprizini kızı Emme Maribel Muniz’i sahneye çıkararak yapmıştı.
Emme’nin büyük beğeni topladığı performansıyla annesinden rol çaldığı yorumları yapılmıştı.