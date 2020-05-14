Jennifer Lopez'in 12 yaşındaki kızı Emme kitap çıkardı

Emme, kitabın açıklamasında, “Okulda tembel hayvanları ve soylarının tükenmekte olduğunu öğrendim, her gece onlar için dua etmeye başladım. Bu kitabı, tembel hayvanları korumak için bağış toplamaya yardımcı olurken, diğer çocuklara nasıl dua edip yardım isteyebileceğimizi öğretmek için yazdım. Bu ikisi bana çok fazla konfor getiren iki şey” dedi.