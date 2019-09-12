Jennifer Lopez'in 3 bin dolarlık pantolonu
ntv.com.tr
Yeni filmi Hustlers'ın New York galasına katılan Jennifer Lopez, baştan aşağı jean'den oluşan stiliyle dikkat çekti. Lopez'in takımının ederinin 4 bin doların üstünde olduğu belirtildi.
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Jennifer Lopez, yeni filmi Hustlers’ın New York galasında boy gösterdi. 50 yaşındaki pop ikonu, baştan aşağı jean’den oluşan stiliyle dikkat çekti.
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Kırmızı halı seçimleriyle her zaman beğen toplayan Lopez, Alexander Wang’in ev sahipliğinde yapılan galada tasarımcıya ait jean takımıyla poz verdi.
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Bel kısmında hareketli bir modele sahip olan kargo stili pantolonun bedelinin 3 bin 495 dolar olduğu, büstüyer şeklinde üstün ise 795 dolar olduğu öğrenildi. Lopez kıyafetini 88 dolarlık Melinda Maria marka küpe ve 198 dolarlık Jessica Rich tasarımı ayakkabıyla tamamladı.
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Wall Street müşterilerine şantaj yapmak için bir araya gelen eski bir striptiz kulübü çalışanlarının hikayesini konu edinen Hustlers filminde Lopez, ekibin lideri Ramona karakterine hayat veriyor.
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Lorene Scafaria’nın yönetmenliğini üstlendiği filmde, Lopez’in yanı sıra Lili Reinhart, Constance Wu, Julia Stiles, Cardi B, Mercedes Ruehl gibi isimler rol alıyor. Galada tüm oyuncular bir araya geldi.