NTV

Jennifer Lopez'in 3 bin dolarlık pantolonu

ntv.com.tr

Yeni filmi Hustlers'ın New York galasına katılan Jennifer Lopez, baştan aşağı jean'den oluşan stiliyle dikkat çekti. Lopez'in takımının ederinin 4 bin doların üstünde olduğu belirtildi.

  • 1

    Jennifer Lopez, yeni filmi Hustlers’ın New York galasında boy gösterdi. 50 yaşındaki pop ikonu, baştan aşağı jean’den oluşan stiliyle dikkat çekti.

  • 2

    Kırmızı halı seçimleriyle her zaman beğen toplayan Lopez, Alexander Wang’in ev sahipliğinde yapılan galada tasarımcıya ait jean takımıyla poz verdi.

  • 3

    Bel kısmında hareketli bir modele sahip olan kargo stili pantolonun bedelinin 3 bin 495 dolar olduğu, büstüyer şeklinde üstün ise 795 dolar olduğu öğrenildi. Lopez kıyafetini 88 dolarlık Melinda Maria marka küpe ve 198 dolarlık Jessica Rich tasarımı ayakkabıyla tamamladı.

  • 4

    Wall Street müşterilerine şantaj yapmak için bir araya gelen eski bir striptiz kulübü çalışanlarının hikayesini konu edinen Hustlers filminde Lopez, ekibin lideri Ramona karakterine hayat veriyor.

  • 5

    Lorene Scafaria’nın yönetmenliğini üstlendiği filmde, Lopez’in yanı sıra Lili Reinhart, Constance Wu, Julia Stiles, Cardi B, Mercedes Ruehl gibi isimler rol alıyor. Galada tüm oyuncular bir araya geldi.

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin