NTV

Jennifer Lopez'in Antalya istekleri

Latin müziğinin sevilen isimlerinden Jennifer Lopez, yedi yıl sonra Türk hayranlarıyla buluşacak. Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcının, 6 Ağustos'taki Antalya konseri öncesi istekleri belli oldu.

  • 1

    Instagram sayfasından paylaştığı son fotoğrafındaki fit görünümüyle gündemde olan dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Jennifer Lopez, It's May Party turnesi kapsamında 6 Ağustos'ta, Antalya'da konser verecek. 2 saatlik sahne şovu karşılığında 2 milyon TL kazanacak
  • 2

    Pop yıldızını izlemenin bedeli kişi başı 2 bin TL olacak. Rekor fiyatlı konser biletinden alanlar, gecede yalnızca içecekleri ücretsiz temin edecek. Ayrıca bu ücrete otelde konaklamak da dahil değil… 

  • 3

    Jennifer Lopez otelin geceliği 25 bin TL olan Kral Villası'nda kalacak.
  • 4

    İstekleri birçok yıldıza göre makul kabul edilen Lopez bir röportajında şunları söylemişti: Abartılı taleplerde bulunmam. Bu konuda diva değilim. İşte Posta'nın haberine göre Jennifer Lopez'in Antalya istekleri

  • 5

    1) Villadaki sıcaklık 14 derece olacak.

  • 6

    2) Dekorasyon rengi beyaza dönüştürülecek.

  • 7

    3) Yatak odasında beyaz gül ve zambaklar bulunacak. Greyfurt ve limon çiçeği kokulu mumlar yerleştirilecek.

  • 8

    4) Eksik olmasını istemediği yiyecekler; çikolata, kurabiye, cips, meyve. Yemekleri villanın mutfağında özel hazırlanacak.
  • 9


    5) Jennifer'a özel spor odası yapıldı.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin