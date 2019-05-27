Jennifer Lopez'in Antalya istekleri
Latin müziğinin sevilen isimlerinden Jennifer Lopez, yedi yıl sonra Türk hayranlarıyla buluşacak. Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcının, 6 Ağustos'taki Antalya konseri öncesi istekleri belli oldu.
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1Instagram sayfasından paylaştığı son fotoğrafındaki fit görünümüyle gündemde olan dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Jennifer Lopez, It's May Party turnesi kapsamında 6 Ağustos'ta, Antalya'da konser verecek. 2 saatlik sahne şovu karşılığında 2 milyon TL kazanacak
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Pop yıldızını izlemenin bedeli kişi başı 2 bin TL olacak. Rekor fiyatlı konser biletinden alanlar, gecede yalnızca içecekleri ücretsiz temin edecek. Ayrıca bu ücrete otelde konaklamak da dahil değil…
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3Jennifer Lopez otelin geceliği 25 bin TL olan Kral Villası'nda kalacak.
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4İstekleri birçok yıldıza göre makul kabul edilen Lopez bir röportajında şunları söylemişti: Abartılı taleplerde bulunmam. Bu konuda diva değilim. İşte Posta'nın haberine göre Jennifer Lopez'in Antalya istekleri
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51) Villadaki sıcaklık 14 derece olacak.
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2) Dekorasyon rengi beyaza dönüştürülecek.
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73) Yatak odasında beyaz gül ve zambaklar bulunacak. Greyfurt ve limon çiçeği kokulu mumlar yerleştirilecek.
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84) Eksik olmasını istemediği yiyecekler; çikolata, kurabiye, cips, meyve. Yemekleri villanın mutfağında özel hazırlanacak.
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5) Jennifer'a özel spor odası yapıldı.