Jennifer Lopez'in gözyaşları

Evlilik teklifleri, doğum günü kutlamaları ve birbirlerine verdikleri hediyelerle gündemde olan çift tartışırken yakalandı.
Neredeyse her gün birlikte neşe içinde spor salonuna giden çift , 2 gün önce otomobilde kavga etti.
Bu sırada görüntülendiklerini fark eden ve durumdan rahatsız olan ünlü çift güneş gözlükleriyle ile durumu gizlemeye çalıştı.
Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez salona ayrı ayrı girdi.
Bu yıl içinde evlenmesi beklenen ünlü çift son olarak birbirlerine verdikleri hediyelerle gündeme gelmişti. Jennifer Lopez, 50'nci yaş gününde kendisine Porsche otomobil hediye eden nişanlısı Alex Rodriguez'e Ford cip hediye ederek karşılık verdi.