Jennifer Lopez'in gözyaşları

Son dönemin gözde çifti Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez bu kez tartışırken görüntülendi. Ağlamaktan burnu kızaran Jennifer Lopez, yaşlı gözlerini büyük çerçeveli gözlüklerle gizledi.

Mutluluklarını ve hayatlarını objektifler önünde yaşayan ABD’li şarkıcı-oyuncu Jennifer Lopez (50) ile geçen martta nişanlandığı ABD’li eski beyzbolcu Alex Rodriguez ilk kez farklı bir şekilde görüntülendi.

Evlilik teklifleri, doğum günü kutlamaları ve birbirlerine verdikleri hediyelerle gündemde olan çift tartışırken yakalandı.

Neredeyse her gün birlikte neşe içinde spor salonuna giden çift , 2 gün önce otomobilde kavga etti. 

Rodriguez’in telefonuna bakarak yaptığı açıklamalarla ikna olmayan Lopez, gözyaşlarına boğuldu.

Bu sırada görüntülendiklerini fark eden ve durumdan rahatsız olan ünlü çift güneş gözlükleriyle ile durumu gizlemeye çalıştı. 

Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez salona ayrı ayrı girdi. 

Bu yıl içinde evlenmesi beklenen ünlü çift son olarak birbirlerine verdikleri hediyelerle gündeme gelmişti. Jennifer Lopez, 50'nci yaş gününde kendisine Porsche otomobil hediye eden nişanlısı Alex Rodriguez'e Ford cip hediye ederek karşılık verdi.

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