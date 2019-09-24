Jennifer Lopez’in Hustlers filmi karakterine hayat veren Samantha Barbash’tan dava tehdidi
ntv.com.tr
Jennifer Lopez’in Hustlers filminde canlandırdığı Ramona karakterine ilham veren Samantha Barbash, haklarının ödenmediği gerekçesiyle dava açmaya hazırlanıyor.
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Jennifer Lopez’in Hustlers filminde canlandırdığı Ramona karakterine ilham veren Samantha Barbash, STX Film Stüsyosu’nu dava açmakla tehdit etti.
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Barbash, 2017 yılında, striptiz yaptığı kulüpte müşterilerine uyuşturucu verip kredi kartlarını çalma suçunu işlediğini kabul etmişti. Beş yıllık hapis cezası alan Barbash, şartlı tahliye edilmişti.
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Barbash’ın avukatı, film stüdyosunun, hikayesini kullandığı Barbash’a telif ödemediğini söyleyerek, 10 gün içinde ödeme yapılmazsa dava açacaklarını duyurdu.
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Barbash, daha önce verdiği bir röportajda, filmdeki karaktere uyuşturucu kullandırıldığı için filmin kendisini lekelediğini söylemişti.
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STX Film Stüsyosu’ndan yapılan açıklamada, “Gerçeğe dayalı hikayeleri anlatmak için hakkımızı savunacağız ve bu sorunu mahkemeye gitmeden çözmeyi bekliyoruz” denildi.
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Jennifer Lopez’in Lili Reinhart, Constance Wu, Julia Stiles, Cardi B, Mercedes Ruehl gibi isimlerle birlikte rol aldığı Hustlers, Wall Street müşterilerine şantaj yapmak için bir araya gelen eski bir striptiz kulübü çalışanlarının hikayesini konu ediyor. Jennifer Lopez, filmde, ekibin lideri Ramona karakterine hayat veriyor.