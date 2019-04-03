Jennifer Lopez'in Hustlers filmi setindeki duygusal halleri
ntv.com.tr
Jennifer Lopez, rol aldığı yeni filmi Hustlers’ın setinde cenaze sahnesi çekiminde görüntülendi. İşte Jennifer Lopez'in set halleri...
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Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, rol aldığı yeni filmi Hustlers’ın setinde görüntülendi.
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New York’ta yapılan çekimlerde, rol arkadaşı Constance Wu ile duygusal sahnelerin çekimindeyken objektiflere takıldı.
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49 yaşındaki Lopez, 37 yaşındaki Crazy Rich Asians filmi yıldızı olan rol arkadaşı ile bir cenaze sahnesi çekimindeydi.
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Lorene Scafaria’nın yazıp yönettiği Hustlers filminde Jennifer Lopez ve Constance Wu’nun yanı sıra Cardi B, Lili Reinhart, Julia Stiles, Keke Palmer, Mercedes Ruehl, Trace Lysette, Mette Towley, Madeline Brewer ve Frank Whaley rol alıyor.
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İşte Jennifer Lopez’in Hustlers filmi setinden yansıyan kareler...
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