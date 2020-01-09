Jennifer Lopez''in Hustlers filmindeki striptizci rolüne 40 milyon dolarlık dava
Jennifer Lopez’in başrolde olduğu Hustlers filminde canlandırdığı striptizci Samantha Barbash, tasviri için kendisinden izin alınmadığını iddia ederek 40 milyon dolarlık dava açtı.
09.01.2020 - 08:39
Ünlü yıldız Jennifer Lopez’in başrol oynadığı Hustlers filmine ilham veren striptizci Samantha Barbash, yapımcıların kendisini karaladığını ve vatandaşlık haklarını ihlal ettiğini iddia ederek STX film stüdyosunu dava etti.
The Wrap'ta yer alan habere göre açılan dava dilekçesinde şu ifadeler yer aldı: "Davalılar filmin yapımı ve davacının filmdeki tasviri için Barbash’ten rıza ve feragat alma girişiminde bulundu. Ancak Barbash gizlilik haklarından feragat etmeyi ve rıza vermeyi reddetti. Yine de yetki ve/veya rızalarının olmayışını bariz bir umursamazlıkla karşılayan sanıklar Barbash’in tasviri ve karakterini film ve tanıtımı için sömürmeye devam etti. Sanıkların filmi tanıtımı ve pazarlamasının direkt ve planlı bir sonucu olarak Barbash’in ismi, gösterime girmeden çok önce filmin medyadaki görünürlüğünün merkezine oturdu. Sanıklar hayali bir karakter oluşturarak veya farklı karakterleri birleştirerek J. Lo’nun karakterini yeni ve kurgusal bir karakter yaparak Barbash’in haklarını korumaya özen göstermedi. Bunun yerine sistematik bir çaba sarf ederek J. Lo’nun, Barbash’i oynadığının bilinmesini sağladılar.”
Barbash’in avukatları davada, STX ve film yapımcılarının art niyetle ve gerçeği umursamadan hareket etmelerinin Barbash’in kişisel ve mesleki itibarını kalıcı olarak zedeleyecek boyutlara ulaştığını iddia etti.
STX’in sözcülerinden biri stüdyonun dava dosyasını henüz görmediğini belirterek, “Kamuya mal olmuş olayların gerçeklere dayalı hikayesini anlatma hakkımızı savunacağız” dedi.
Barbash'ın, yapım şirketini filmi çoğaltmaktan veya dağıtmaktan alıkoyan kalıcı mahkeme emri, 20 milyon dolar telafi tazminatı ve 20 milyon dolar emsal tazminatı gibi talepleri bulunuyor.
Öte yandan Lorene Scafaria’nın yazıp yönettiği Hustlers, 20 milyon dolar (yaklaşık 120 milyon TL) bütçeye karşın dünya çapında 157 milyon dolardan (yaklaşık 935 milyon TL) fazla hasılat elde etti.
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