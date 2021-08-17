Jennifer Lopez'in kızı Emme çekirdekten yetişiyor

Şarkıcı Jennifer Lopez (52), kızı Emme (13) ile Hollywood'da bir davete katıldı. Annesinin gösterişli stilinin aksine daha sade ve sportif bir stili olan Emme de şarkıcı olmak istiyor. Bu nedenle şimdiden ünlü çevrelerle kaynaşıyor.
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17.08.2021 - 10:35
52 yaşındaki ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, pazar günü yapımcı Jennifer Klein’in evindeki partiye katıldı. Yanında 13 yaşındaki kızı Emme de vardı.
Loz Angeles’taki Brentwood bölgesindeki lüks evde düzenlenen partide Olivia Rodrigo, Christina Hendricks ve Alexandra Daddario gibi ünlü isimler de katıldı.
Anne kızın; birbirine benzer tarzda, göbeklerini açıkta bırakan kıyafetler giymeyi tercih ettikleri görüldü.
Gri topuklu burnu açık stilettolarıyla dikkat çeken Lope, gösterişli stilini; kolye, küpe ve gözlükleriyle tamamladı.
Emme ise krem rengi örgü bir hırka ile beyaz bir body ve bordo çiçek desenli bir eteğiyle rahat görünüyordu.
Emme stilini geniş çerçeveli gözlükler ve beyaz spor ayakkabılarla tamamladı.
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