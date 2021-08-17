Jennifer Lopez'in kızı Emme çekirdekten yetişiyor

Şarkıcı Jennifer Lopez (52), kızı Emme (13) ile Hollywood'da bir davete katıldı. Annesinin gösterişli stilinin aksine daha sade ve sportif bir stili olan Emme de şarkıcı olmak istiyor. Bu nedenle şimdiden ünlü çevrelerle kaynaşıyor.

17.08.2021 - 10:35

Jennifer Lopez'in kızı Emme çekirdekten yetişiyor - 1
52 yaşındaki ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, pazar günü yapımcı Jennifer Klein’in evindeki partiye katıldı. Yanında 13 yaşındaki kızı Emme de vardı.

Jennifer Lopez'in kızı Emme çekirdekten yetişiyor - 2
Loz Angeles’taki Brentwood bölgesindeki lüks evde düzenlenen partide Olivia Rodrigo, Christina Hendricks ve Alexandra Daddario gibi ünlü isimler de katıldı.
Jennifer Lopez'in kızı Emme çekirdekten yetişiyor - 3
Anne kızın; birbirine benzer tarzda, göbeklerini açıkta bırakan kıyafetler giymeyi tercih ettikleri görüldü.
Jennifer Lopez'in kızı Emme çekirdekten yetişiyor - 4
Gri topuklu burnu açık stilettolarıyla dikkat çeken Lope, gösterişli stilini; kolye, küpe ve gözlükleriyle tamamladı.

Jennifer Lopez'in kızı Emme çekirdekten yetişiyor - 5

Emme ise krem ​​rengi örgü bir hırka ile beyaz bir body ve bordo çiçek desenli bir eteğiyle rahat görünüyordu.



Jennifer Lopez'in kızı Emme çekirdekten yetişiyor - 6
Emme stilini geniş çerçeveli gözlükler ve beyaz spor ayakkabılarla tamamladı.
Jennifer Lopez'in kızı Emme çekirdekten yetişiyor - 7
İşte anne kızın davet stilinden fotoğraflar...
Jennifer Lopez'in kızı Emme çekirdekten yetişiyor - 8
Jennifer Lopez'in kızı Emme çekirdekten yetişiyor - 9
Jennifer Lopez'in kızı Emme çekirdekten yetişiyor - 10
Jennifer Lopez'in kızı Emme çekirdekten yetişiyor - 11

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