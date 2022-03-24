Jennifer Lopez’in merak edilen spor antrenmanı: Kim der 52 diye!

Siz de Lopez’in spor antrenörü ve yaşam koçu David Kirsch’in önerdiği egzersizleri evde yapabilir, zamanla sıkı bir vücuda sahip olabilirsiniz. Her biri birer dakikadan oluşan bu egzersizleri yaparken, ihtiyacınız olan şeyler, bir adet sağlık topu, dambıl (ağırlık) ve direnç bandı. Lopez’in 4 turdan oluşan sıkılaşma egzersizlerinde, squat, plank ve kol kaslarını çalıştıran egzersizler öne çıkıyor. Hareketleri yaparken dikkatli olmalı ve vücudunuzu iyi tanımalısınız. Kirsch, en iyi sonuçlar için egzersizleri haftada 2 ya da 3 kez, 45-60 dakika arasında yapmanızı öneriyor. İşte Lopez’in haftalık spor antrenmanı…