Jennifer Lopez'in yeni doğa dostu villası

Jennifer Lopez- Alex Rodriguez çifti, Los Angeles'taki doğa dostu (ekolojik) yeni villaları için 1,4 milyon dolar ödedi.

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10.07.2020 - 07:32

Latin kökenli Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Lopez, Los Angeles'ın San Fernando Vadisi'ndeki Encino bölgesinde bir villa aldı.

400 milyon dolar serveti olduğu bilinen Lopez, doğa dostu (ekolojik) villa için 1,4 milyon dolar ödedi.





Lopez'in eski beyzbol yıldızı olan nişanlısı Alex Rodriguez ile birlikte taşınacakları, Gwen Stefani ve Blake Shelton çiftinin yeni evinin yakınındaki mülk, 2200 metrekarelik bir alanı kaplıyor.





1948 yılında inşa edilen ev yenilenerek modernize edildi.





Duvarların az kullanıldığı, açık bir tasarım planına sahip olan evin 200 metrekarelik gizli bir çalışma ofisi bulunuyor. Evin iki misafir yatak odası ve iki misafir banyosu da mevcut.





Ekolojik malzemelerle yapılan evin en önemli özelliklerinden biri, temiz enerji elde etmek için güneş panelleri kurulmuş olması.







Lopez'in sahip olduğu milyon dolarlık tek ev bu değil. Ünlü sanatçının çok daha lüks mülkleri de bulunuyor. Bel Air'deki 28 milyon dolarlık villa ve Manhattan'daki 20 milyon dolarlık çatı katı ev bunlardan sadece ikisi.