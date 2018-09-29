Jeremy Jackson'ın eski eşi Loni Willison sokaklarda yaşıyor

1 Sadece birkaç yıl önce uzun sarı saçları, pahalı giysileri ve bakımlı görüntüsüyle objektiflere yansıyan 35 yaşındaki model Loni Willison

önceki gün Los Angeles sokaklarında görüntülendi.







2 Ama bu kez eski görüntüsünün yerinde yeller esiyordu. Saçlarını kısacık kestirmişti.





3 Yüzünde makyajın izi bile yoktu ve üzerinde eski kıyafetler vardı. Üstelik günlerdir duş almamış gibi bir görüntü sergiliyordu.







4 Görüntülenmesine aldırmayan Willison, yakındaki bir çöplüğü karıştırdı ve işe yarar bir şeyler bulmaya çalıştı.

5 Bulduklarını da bir market arabasına yığılı halde taşıdığı eşyalarının arasına yerleştirdi.

6 Loni Willison, eski bir çocuk yıldız olan Jeremy Jackson ile 2012 yılında evlendi.

7 İlişkileri inişli çıkışlı biçimde devam etti. Ancak çiftin gösterişli bir törenle başlayan evliliği 2014 yılında sona erdi, çift yollarını ayırdı.



