Jeremy Jackson'ın eski eşi Loni Willison sokaklarda yaşıyor
Bir dönem ülkemizde de gösterilen Baywatch (Sahil Güvenlik) dizisinde çocuk yıldız olarak tanınan Jeremy Jackson'ın eski eşi fitnes modeli Loni Willison, artık sokaklarda yaşıyor.
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1Sadece birkaç yıl önce uzun sarı saçları, pahalı giysileri ve bakımlı görüntüsüyle objektiflere yansıyan 35 yaşındaki model Loni Willison
önceki gün Los Angeles sokaklarında görüntülendi.
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2Ama bu kez eski görüntüsünün yerinde yeller esiyordu. Saçlarını kısacık kestirmişti.
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3Yüzünde makyajın izi bile yoktu ve üzerinde eski kıyafetler vardı. Üstelik günlerdir duş almamış gibi bir görüntü sergiliyordu.
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4Görüntülenmesine aldırmayan Willison, yakındaki bir çöplüğü karıştırdı ve işe yarar bir şeyler bulmaya çalıştı.
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Bulduklarını da bir market arabasına yığılı halde taşıdığı eşyalarının arasına yerleştirdi.
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6Loni Willison, eski bir çocuk yıldız olan Jeremy Jackson ile 2012 yılında evlendi.
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7İlişkileri inişli çıkışlı biçimde devam etti. Ancak çiftin gösterişli bir törenle başlayan evliliği 2014 yılında sona erdi, çift yollarını ayırdı.
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8Ondan sonra da Willison eskisi gibi toplum içinde görünmemeye başladı. Genç kadın iki yıl önce eski kocasının kendisine şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme gelmişti.