Jeremy Meeks, sevgilisi Chloe Green'i ailesiyle tanıştırdı (En yakışıklı mahkum baba oluyor)
ntv.com.tr
'Dünyanın en yakışıklı mahkumu' olarak ünlenen model Jeremy Meeks, bebek beklediği milyarder sevgilisi Chloe Green'i ailesiyle tanıştırdı.
-
1
Dünyanın en yakışıklı mahkumu Jeremy Meeks’in (34), evlilik dışı ilişki yaşadığı sevgilisinin hamile olduğu öğrenildi. Evliyken Topshop’un varisi Chloe Green (27) ile birlikte olmaya başlayan Meeks, ikinci çocuğunu kucağına alacak.
-
2Hatta Jeremy Meeks, bebek beklediği milyarder sevgilisi Chloe Green'i ailesiyle tanıştırdı.
-
3
Milyarder Green ile model Meeks’in aşkı geçen yaz Bodrum’da bir teknede çekilen samimi fotoğrafları sayesinde ortaya çıkmıştı. Meeks, şimdi ayrı yaşadığı çocuğunun annesi Melissa Meeks ile o dönemde halen evliydi.
-
4
Green ile Meeks, Green’in ailesinin ilişkiye karşı olduğu söylentileri ve evlilik dışı ilişki yaşadıkları eleştirilerine aldırmadan ilişkilerini sürdürerek ilk kez Mayıs 2017’de Cannes Film Festivali’nde el ele görüntü vermişti.
-
5Eşi Melissa Meeks ile boşanma sürecinde olan Jeremy Meeks’in sekiz yaşındaki oğlu Jeremy Meeks Jr. için nafaka olarak ayda bin dolar ödeyeceği öğrenildi.
-
6Melissa Meeks, boşanma sürecindeyken Jeremy Meeks’in oğlunu çok az gördüğünü ve maddi destek olmadığını ileri sürdü. Jeremy Meeks, Melissa Meeks’le biyolojik çocuğunun yanı sıra Melissa Meeks’in önceki evliliğinden olan iki çocuğuna da babalık yapıyordu.
-
7
Jeremy Meeks’in Bodrum’daki tatilde samimi halde görüntülendiği milyarder Chloe Green, Instagram hesabından Meeks'le çekilmiş fotoğrafını paylaşarak "Bu daha başlangıç" yorumunda bulunmuştu.
-
8
Sabıka fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldıktan sonra 'en ünlü mahkum' haline gelen Jeremy Meeks, Mart 2016’da tahliye edildikten sonra modellik ve DJ'lik yaparak bir ünlü gibi yaşamaya başlamıştı.