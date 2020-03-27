Jeremy Renner: Corona virüs nedeniyle nafaka düşürülsün

Dünyayı etkisine alansalgınıyla mücadele sağlıkta olduğu kadar ekonomide de devam ediyor. Her ülkede ve sektörde farklı tedbirler alındığı bugünlerde Hollywood yıldızımahkemeye başvurdu.

Marvel'in Yenilmezler (Avengers) serisinde canlandırdığı Clint Barton / Hawkeye karakteriyle dünya çapında üne kavuşan oyuncu ayda 30 bin dolar olan nafakasının 11 bin dolara düşürmek için indirime başvurdu.

2021 yılında Disney+ dizisi Hawkeye ile seyirci karşısına çıkacak olan Jeremy Renner, geçen ekimde 6 yaşındaki kızı Ava için velayet mücadelesi verdiği eşi Sonni Pacheco'nun aile içi şiddet iddialarıyla gündeme gelmişti.

Pacheco, “Jeremy Renner ağzına bir silah dayayıp hem kendisini hem de beni öldürmekle tehdit etti, kızımız Ava yatak odasında uyurken ağzıma silah soktu, ardından silahı ağzımdan çıkararak tavana ateş etti” açıklamasında bulunmuştu.