Jeremy Renner: Corona virüs nedeniyle nafaka düşürülsün
Hollywood yıldız Jeremy Renner, corona virüs nedeniyle işlerinin etkinlediğini belirterek eşine ve çocuğuna ödediği nafakanın düşürülmesini talep etti.
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27.03.2020 - 10:15
Dünyayı etkisine alan corona virüssalgınıyla mücadele sağlıkta olduğu kadar ekonomide de devam ediyor. Her ülkede ve sektörde farklı tedbirler alındığı bugünlerde Hollywood yıldızı Jeremy Renner mahkemeye başvurdu.
Marvel'in Yenilmezler (Avengers) serisinde canlandırdığı Clint Barton / Hawkeye karakteriyle dünya çapında üne kavuşan oyuncu ayda 30 bin dolar olan nafakasının 11 bin dolara düşürmek için indirime başvurdu.
Oyuncu, ayrıldığı eşi Sonni Pacheco ve çocuğuna ödediği nafakaya dair mahkemeye "İçinde bulunduğumuz sıra dışı durumda düşen gelirden dolayı indirime gidilmesini istiyorum" dedi.
2021 yılında Disney+ dizisi Hawkeye ile seyirci karşısına çıkacak olan Jeremy Renner, geçen ekimde 6 yaşındaki kızı Ava için velayet mücadelesi verdiği eşi Sonni Pacheco'nun aile içi şiddet iddialarıyla gündeme gelmişti.
Pacheco, “Jeremy Renner ağzına bir silah dayayıp hem kendisini hem de beni öldürmekle tehdit etti, kızımız Ava yatak odasında uyurken ağzıma silah soktu, ardından silahı ağzımdan çıkararak tavana ateş etti” açıklamasında bulunmuştu.
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