Jess Davies siber tacize isyan etti

Haberler 14.12.2021 - 10:17
İngiltere'de sosyal medya fenomeni Jess Davies, son 10 yıldır Instagram'da yüzlerce istenmeyen müstehcen görüntü aldığını açıkladı. Aynı zamanda BBC'de radyo sunucusu olan Davies, ne paylaştığına bağlı olarak neredeyse her ay siber saldırıya uğradığını söyledi.
Davies "Bu 10 yıldır devam ediyor. Şimdiye kadar bana yüzlerce müstehcen görüntü gönderildi ve bu görüntüler beni uyuşturuyor. Gönderilen şeyler, yakın vücut çekimleri ya da bir seks eyleminin görüntüleri" dedi.
Instagram'da 151 bin takipçisi olan Jess Davies, müstehcen fotoğrafları aldığında kendini kirli hissettiğini ve neden kendisine bu tarz fotoğrafların gönderildiğini sorguladığını söyledi.
'SOKAKTAN HİÇ FARKI YOK'
Siber taciz ve teşhirciliğin normalleştirilmesinden korktuğunu ifade eden fenomen, "Eğer sana sokakta teşhircilik yapan binlerce erkek olsaydı bu suç kabul edilirdi. Ama sanal dünyada aynı tacize uğradığında hiçbir şey yapılmıyor, normal karşılanıyor! Sanal tacizi neden kabul ediyoruz?" diye konuştu.
İngiliz hükümetine internet güvenliğiyle ilgili yasaları sertleştirme ve siber teşhirciliği suç haline getirme çağrısında bulunan Jess Davies, çıkarılan yasaların sosyal medya şirketlerini çevrimiçi istismarı ortadan kaldırmaya zorlayacağını söyledi.
‘SANAL TEŞHİRCİLİĞİ YASA TASARISINA EKLEYİN’ ÇAĞRISI
İngiltere’de bir grup milletvekilinden oluşan komite, hükümetin sosyal medya firmaları için daha katı düzenlemeler getirmeyi amaçlayan Çevrimiçi Güvenlik Yasası taslağı hakkındaki raporunu bu hafta yayınlayacak. Tasarıya siber teşhircilik dahil edilmedi, ancak değişikliği destekleyenler eklenmesini umuyor.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson da siber istismar olaylarının suç olması gerektiğini açıkladı. İngiliz hükümeti, tasarının çocuk istismarı görüntüleri, terör materyalleri, nefret suçları gibi yasa dışı içerik ve faaliyetlerin yayılmasını önleyeceğini umuyor. Bakanlar, bunun çocukları zararlı materyallerden, yetişkinleri ise yasal ama zararlı içerikten korumasını amaçlıyor.