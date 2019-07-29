Jessica Alba hack'lendi
ntv.com.tr
Jessica Alba da bilgisayar korsanlarının kurbanı olan ünlüler arasına girdi. Twitter hesabı hack'lenen ünlü oyuncu adına ırkçı ve homofobik mesajlar yayınlandı.
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Ünlü oyuncu Jessica Alba da bilgisayar korsanlarının kurbanı oldu.
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38 yaşındaki ABD’li yıldızın Twitter hesabı dün hack’lendi.
Hesaptan Nazi Almanya’sı konulu nefret mesajları yayınlandı.
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Ayrıca Donald Trump’a hapisteki rap şarkıcısı YNW Melly’yi serbest bırakma çağrısı yapılırken hesaptan ırkçı ve homofobik mesajlar paylaşıldı.
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Bilgisayar korsanının yazdığı mesajlar, Alba’nın Twitter hesabında saatlerce kaldıktan sonra silindi ve Alba hesabına yeniden sahip oldu.
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Daha önce Jennifer Lawrence, Kirsten Dunst ve Kate Upton gibi pek çok ünlü ismin iCloud hesapları hack’lenmiş ve özel fotoğrafları internete sızdırılmıştı.