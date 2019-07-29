NTV

Jessica Alba hack'lendi

ntv.com.tr

Jessica Alba da bilgisayar korsanlarının kurbanı olan ünlüler arasına girdi. Twitter hesabı hack'lenen ünlü oyuncu adına ırkçı ve homofobik mesajlar yayınlandı.

  • 1

    Ünlü oyuncu Jessica Alba da bilgisayar korsanlarının kurbanı oldu.

  • 2

    38 yaşındaki ABD’li yıldızın Twitter hesabı dün hack’lendi.

    Hesaptan Nazi Almanya’sı konulu nefret mesajları yayınlandı.

  • 3

    Ayrıca Donald Trump’a hapisteki rap şarkıcısı YNW Melly’yi serbest bırakma çağrısı yapılırken hesaptan ırkçı ve homofobik mesajlar paylaşıldı.

  • 4

    Bilgisayar korsanının yazdığı mesajlar, Alba’nın Twitter hesabında saatlerce kaldıktan sonra silindi ve Alba hesabına yeniden sahip oldu.

  • 5

    Daha önce Jennifer Lawrence, Kirsten Dunst ve Kate Upton gibi pek çok ünlü ismin iCloud hesapları hack’lenmiş ve özel fotoğrafları internete sızdırılmıştı.

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin