Jessica Alba'nın formda kalma sırları (Ünlülerin formda kalma sırları)

Christina Aguilera, kilo vermek için eski bir Asya öğretisi olan Reiki’den yararlanıyor. Reiki’nin kilo vermede etkili olduğuna dair mevcut bir çalışma bulunmasa da araştırmalar, stresi yenme yollarını öğrenmenin kilo vermede etkili olduğunu gösteriyor.

Aguilera ayrıca, “renk diyeti” denilen bir beslenme planı uyguluyor. Bu diyet, her gün belli bir renkteki gıda grubunu tüketmeyi esas alıyor. Buna göre örneğin bir gün boyunca karnıbahar, kuru fasulye gibi beyaz gıdalarla besleniyor.