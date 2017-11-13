Jessica Alba'nın formda kalma sırları (Ünlülerin formda kalma sırları)
ntv.com.tr
Ünlü isimlerin zayıflamak için seçtiği yöntemlerden bazıları uygulanabilir olsa da bazıları oldukça zorlayıcı özellikler taşıyor. İşte Adriana Lima’dan Beyonce’ye, Madonna'dan Jessica Simpson'a, formda kalmayı başaran ünlüler ve diyet sırları...
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1ABD'li oyuncu Jessica Alba, formda kalma sırlarını verdi. 37 yaşındaki üç çocuk annesi Alba,
kahvaltıda yulaf ezmesi ve muz yediğini, iki hafta boyunca sabahları limonlu ılık su içtiğini, ardından bu rutine iki hafta ara verdiğini söyledi.
Fast food yiyeceklerden uzak durduğunu belirten Alba, şöyle devam etti: Her gün yoga yapıyorum. Bitter çikolataya ise bayılıyorum.
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2Irina Shayk
Dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen bir çocuk annesi Irina Shayk formda kalma sırlarını paylaştı. 33 yaşındaki model, sabahları kalktığında cildini buzlu suyla yıkıyor.
Bu sayede yüzündeki şişkinliği ve morlukları azaltıyor. Sabah kahvaltıda kahve tükettiğini belirten Shayk, formda kalk için de günde bir bardak yeşil çay içiyor.
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3ADRIANA LIMA
Dünyaca ünlü süper model, işi gereği fiziğini korumak için beslenmesine yıl boyunca dikkat ediyor. Ama defilelerden dokuz gün önce özel bir diyet uyguluyor. Bu diyete göre, sadece toz yumurta içeren bir protein karışımı tüketiyor. Defileden 12 saat öncesinde de tüm sıvı alımını kesiyor.
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4JESSICA SIMPSON
Simpson’un zayıflama sırrı, yürümek. Günde 8 binle 10 bin arası adım atıyor. Bunun yanı sıra haftada üç gün, 45’er dakikalık direnç egzersizi yapıyor.
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Sharon Stone
ABD’li yıldız Sharon Stone, 60 yaşında düzgün bir vücuda sahip olabilmek için yaptıklarını anlattı. ‘Temel İçgüdü’ filmiyle dünya çapında şöhrete kavuşan Sharon Stone, Stellar dergisine kapak oldu. Ünlü oyuncu, fiziğini nasıl koruduğunu Hayatı boyunca alkollü içeceklerden uzak durduğunu belirten aktris, bir günde yaklaşık 20 bardak bitki çayı tükettiğini söyleyerek hayranlarını şaşırttı.
Dans etmeyi, yüzmeyi, yoga ve pilates yapmayı sevdiğini anlatan Stone, “Yapı olarak da oturmayı seven bir insan değilim. Vücudumda yağ olması ise hiç hoşuma gitmiyor” şeklinde konuştu.
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CINDY CRAWFORD
Süper model Cindy Crawford sabahları erken kalkarak 06.30’dan önce mutlaka e-postalarını okuduğunu söyledi. Sonrasında 10 dakika jakuziye girdiğini belirten 51 yaşındaki manken, “Benim için meditasyon gibidir. Sonra kardiyo egzersizleri, 10 dakikalık tramplen ve merdiven koşusu gelir. Saat 08.00 olduğunda bir bardak yeşil çay ve yeşil detoks suyu içerim” açıklamasını yaptı.
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JENNIFER ANISTON
Rol aldığı filmlerde her daim güzelliğiyle dikkat çeken Jennifer Aniston, güne limonlu sıcak su içerek başladığını ve ardından 20 dakika meditasyon yaptığını söyledi. 48 yaşındaki oyuncu kahvaltıda maca kökü tozu ve yeşil bitkilerden oluşan bir karışım içtiğini belirten 48 yaşındaki ABD’li oyuncu, “Gün içinde de yarım saat bisiklet sürüyor, 40 dakika yoga ve ardından jimnastik yapıyorum” dedi.
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8CHRISTINA AGUILERA
Christina Aguilera, kilo vermek için eski bir Asya öğretisi olan Reiki’den yararlanıyor. Reiki’nin kilo vermede etkili olduğuna dair mevcut bir çalışma bulunmasa da araştırmalar, stresi yenme yollarını öğrenmenin kilo vermede etkili olduğunu gösteriyor.
Aguilera ayrıca, “renk diyeti” denilen bir beslenme planı uyguluyor. Bu diyet, her gün belli bir renkteki gıda grubunu tüketmeyi esas alıyor. Buna göre örneğin bir gün boyunca karnıbahar, kuru fasulye gibi beyaz gıdalarla besleniyor.
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9BEYONCE
Arınma programları ünlüler arasında oldukça yaygın. Beyonce, “Dreamgirls” filmine hazırlanırken iki haftada dokuz kiloyu bu yöntemle verdi. Sadece sıvı tüketimine dayanan detoks programında Beyonce; limon, akçaağaç şurubu ve kırmızı biber ile suyun karışımından oluşan detoks içeceğini günde 6 ila 12 kez içerek zayıfladı. Beyonce bu karışımın yanı sıra bitkisel müshil çayı da tüketti diyetinde.
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10JENNIFER LOPEZ
1944 yılında Donald Watson tarafından ortaya atılan veganizm, hayvanların gıda, eşya ya da giysi olarak günlük hayatta başka amaçlarla kullanımından ve maruz kaldıkları eziyetten uzak durmayı savunan bir felsefeyi benimsiyor. Ünlü şarkıcılar Jennifer Lopez ve Rihanna da vegan diyetiyle zayıflayan sanatçılar arasında.
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11MADONNA
Nefesizm (Breatharianism) inancına göre, insanlar sadece güneş ışığıyla hayatta kalabilirler. Diyeti uygulayanlardan bazıları güneşten gelen bir enerji ile beslendiklerine inanıyor. Bir dönem bu diyeti uygulayanlardan biri olan Madonna, şimdilerde, formunu korumak için organik gıda ağırlıklı besleniyor. Elbette Madonna'nın kaslı vücudunun sırrı spor yapmasında. Şarkıcı, haftanın beş ila altı günü dans, pilates, yoga, aerobik gibi farklı egzersiz türlerini içeren bir çalışma programı uyguluyor.
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12MARILYN MONROE
Marilyn Monroe, 1952 yılında bir dergiye verdiği röportajda, ilginç bir diyet uyguladığını anlattı. Bu diyete göre Monroe, her sabah kahvaltıda iki çiğ yumurta ile sıcak sütü karıştırıyordu. Bu protein yüklü karışım, onu akşam yemeğine kadar tok tutuyordu. Elbette Monroe’nun beslenme programı bununla sınırlı değildi. Zaman zaman akşamları soslu dondurma da yiyebiliyordu.