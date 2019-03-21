NTV

Jessica Simpson üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi

ntv.com.tr

Amerikalı ünlü şarkıcı ve oyuncu Jessica Simpson, üçüncü çocuğuna kavuştu. Simpson’ın ikinci kez kızı oldu.

  • 1

    Jessica Simpson, ikinci kez bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Amerikalı şarkıcı ve oyuncu, yeni doğan kızına Birdie Mae adını verdi.

  • 2

    Simpson, eşi Eric Johnson ile birlikte yeni bebeklerine salı akşamı Los Angeles’ta kavuştu.

  • 3

    Yeni doğan bebeğinin fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Simpson, kızının tam adının Birdie Mae Johnson olduğunu ve 4,5 kilo doğduğunu belirtti.

  • 4

    Simpson’ın paylaştığı fotoğrafta, altı yaşındaki kızı Maxwell’in yeni kardeşiyle buluşma anı görülüyor. Simpson’ın beş yaşında Ace adında bir de oğlu bulunuyor.

  • 5

    Amerikan basınına göre, doğum yaptığı hastanede Simpson’ın eşinin yanı sıra babası Joe Simpson ve diğer aile üyeleri de hazır bulundu.

  • 6

    38 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz günlerde hamileliğinin ilerlediğini gösteren bu fotoğrafını paylaşmıştı.

  • 7

    Simspon’ın zor bir hamilelik geçirdiği, hamileliği boyunca uykusuzluk, reflü, bronşit, sırt ağrısı ve anksiyete sorunlarıyla baş ettiği biliniyor.

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin