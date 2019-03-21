Jessica Simpson üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi
ntv.com.tr
Amerikalı ünlü şarkıcı ve oyuncu Jessica Simpson, üçüncü çocuğuna kavuştu. Simpson’ın ikinci kez kızı oldu.
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Jessica Simpson, ikinci kez bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Amerikalı şarkıcı ve oyuncu, yeni doğan kızına Birdie Mae adını verdi.
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Simpson, eşi Eric Johnson ile birlikte yeni bebeklerine salı akşamı Los Angeles’ta kavuştu.
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Yeni doğan bebeğinin fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Simpson, kızının tam adının Birdie Mae Johnson olduğunu ve 4,5 kilo doğduğunu belirtti.
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Simpson’ın paylaştığı fotoğrafta, altı yaşındaki kızı Maxwell’in yeni kardeşiyle buluşma anı görülüyor. Simpson’ın beş yaşında Ace adında bir de oğlu bulunuyor.
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Amerikan basınına göre, doğum yaptığı hastanede Simpson’ın eşinin yanı sıra babası Joe Simpson ve diğer aile üyeleri de hazır bulundu.
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38 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz günlerde hamileliğinin ilerlediğini gösteren bu fotoğrafını paylaşmıştı.
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Simspon’ın zor bir hamilelik geçirdiği, hamileliği boyunca uykusuzluk, reflü, bronşit, sırt ağrısı ve anksiyete sorunlarıyla baş ettiği biliniyor.