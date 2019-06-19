Jessica Simpson'dan hamilelik sonrası ayak paylaşımı
ntv.com.tr
Hamileyken yaptığı şişen ayak fotoğrafı paylaşımıyla çok konuşulan Jessica Simpson, bu defa normal haline dönen ayak fotoğrafı paylaşımıyla hamile hayranlarına umut verdi.
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Ünlü şarkıcı Jessica Simpson, hamileyken yaptığı ayak fotoğrafı paylaşımıyla adından söz ettirmişti. Ocak ayında şişen ayağının görüntüsünü paylaşan Simpson, hayranlarından ödemi tedavi etmek için öneri istemişti.
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Mart ayında üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Sipmson, dün Instagram hesabından ayağının ve bacağının son halini paylaştı.
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Zayıflayan bacağını gösteren Simpson, hamile kadınlar için umut kaynağı oldu.
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38 yaşındaki şarkıcının takipçileri, Simpson’ın hamilelikten sonra geçirdiği değişimin kendi hamilelikleri için de yol gösterici olduğu şeklinde yorumlar yaptı.
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Altı yaşında Maxwell adında bir kızı ve beş yaşında Ace adında bir oğlu bulunan Simpson, yeni doğan kızına Birdie Mae adını verdi.
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Simspon’ın zor bir hamilelik geçirdiği, hamileliği boyunca uykusuzluk, reflü, bronşit, sırt ağrısı ve anksiyete sorunlarıyla baş ettiği biliniyor.