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Jessica Simpson'dan hamilelik sonrası ayak paylaşımı

ntv.com.tr

Hamileyken yaptığı şişen ayak fotoğrafı paylaşımıyla çok konuşulan Jessica Simpson, bu defa normal haline dönen ayak fotoğrafı paylaşımıyla hamile hayranlarına umut verdi.

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    Ünlü şarkıcı Jessica Simpson, hamileyken yaptığı ayak fotoğrafı paylaşımıyla adından söz ettirmişti. Ocak ayında şişen ayağının görüntüsünü paylaşan Simpson, hayranlarından ödemi tedavi etmek için öneri istemişti.

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    Mart ayında üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Sipmson, dün Instagram hesabından ayağının ve bacağının son halini paylaştı.

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    Zayıflayan bacağını gösteren Simpson, hamile kadınlar için umut kaynağı oldu.

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    38 yaşındaki şarkıcının takipçileri, Simpson’ın hamilelikten sonra geçirdiği değişimin kendi hamilelikleri için de yol gösterici olduğu şeklinde yorumlar yaptı.

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    Altı yaşında Maxwell adında bir kızı ve beş yaşında Ace adında bir oğlu bulunan Simpson, yeni doğan kızına Birdie Mae adını verdi.

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    Simspon’ın zor bir hamilelik geçirdiği, hamileliği boyunca uykusuzluk, reflü, bronşit, sırt ağrısı ve anksiyete sorunlarıyla baş ettiği biliniyor.

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