Jet Sosyete 19 Şubat'ta Star TV'de

Safiye, Şennur’un bedavacılığından bıktığı için evde Alman usulü uygulamasına geçer. Yatırımlarını değerlendirmek üzere altın almaya karar veren Safiye, kuyumcunun köyden arkadaşı çıkmasıyla yüzde kırk indirim alır. Böylece Şennur’un altın alması için verdiği paranın bir kısmını cebine atar.
Cengiz ve Gizem aldıkları pırlanta bileziğin kendilerinden geldiğinin anlaşılması için Şevko ve Sema’yı yemeğe çağırıp hediyelerini elden verirler. Bir takım ekonomik hesaplar yüzünden bozulan düğün planları sebebiyle Gizem, Safiye’nin de yardımıyla hediye ettikleri bileziği geri almaya çalışırken kızın bileğini sakatlarlar. Sema’nın sakatlandığını öğrenen Şevko bunu fırsata çevirince tekrar evlenmeye karar verirler.