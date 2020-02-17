Jet Sosyete 19 Şubat'ta Star TV'de

Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisi Jet Sosyete, puhutv’den sonra ilk kez yayınlanacak bölümleriyle çarşamba günleri Star TV’de seyircisiyle buluşuyor. Dijital’de rekor izlenme rakamlarına ulaşan Jet Sosyete, bol kahkaha ve unutulmaz karakterleriyle seyircisini ekran başına kilitleyecek.

Jet Sosyete, 19 Şubat Çarşamba akşamı Star TV ekranında seyirciyle buluşacak. Güçlü oyuncu kadrosu ve her haftaya özel konuklarıyla dikkat çeken dizi Star TV ekranlarında ikinci bölümüyle seyirciyle buluşmuş olacak.

İKİNCİ BÖLÜM KONUSU Safiye, Şennur’un bedavacılığından bıktığı için evde Alman usulü uygulamasına geçer. Yatırımlarını değerlendirmek üzere altın almaya karar veren Safiye, kuyumcunun köyden arkadaşı çıkmasıyla yüzde kırk indirim alır. Böylece Şennur’un altın alması için verdiği paranın bir kısmını cebine atar.







Askerlik arkadaşı Şevko’nun düğünü için altın almak isteyen Cengiz, Safiye’nin tanıdık indiriminden yararlanmak ister ve birlikte kuyumcuya giderler. Cengiz, kendini Safiye’nin kocası Yaşar olarak tanıtır. İndirim işi çok hoşuna gidince, Cengiz bu kez Gizem’e doğum günü hediyesi almak için bir kez daha kuyumcunun kapısını çalar.







Cüzdanını evde unutan Gizem, oturduğu kafede hayranlarının fotoğraf talepleri karşısında her fotoğraf için ücret istemeye karar verir. Fotoğraf için ücret aldığı esnada bir magazin blogger’ının çektiği videonun internette yayılması ve ardından eski bir borç yüzünden eve icra gelmesi Gizem’i zor durumda bırakır.







İlayda arkadaşlarıyla eğlenirken maço tavırlı bir erkekle tanışır ve onunla kahve içmeyi kabul eder. İlayda bu yeni ilişkisinden kurtulmak için birçok yol dener ancak konu sürekli evliliğe gelmektedir. Alara, maçoluk konusunda Gündüz’den tecrübeli olduğu için duruma el koyar ve ablasını kurtarmak için harekete geçer.









ŞENNUR’A ENTEL SALDIRI! Cengiz ve Gizem aldıkları pırlanta bileziğin kendilerinden geldiğinin anlaşılması için Şevko ve Sema’yı yemeğe çağırıp hediyelerini elden verirler. Bir takım ekonomik hesaplar yüzünden bozulan düğün planları sebebiyle Gizem, Safiye’nin de yardımıyla hediye ettikleri bileziği geri almaya çalışırken kızın bileğini sakatlarlar. Sema’nın sakatlandığını öğrenen Şevko bunu fırsata çevirince tekrar evlenmeye karar verirler.







Alara’nın ‘Çöplükte Yaşama Platformu’ için düzenlediği organizasyondan herkes parti beklerken, çöp toplama etkinliği çıkması ortalığı karıştırır. Alara organizasyondan önce Tony, Talip ve Ozan’a kağıt imzalatır. Farkında olmadan bir hafta boyunca hergün çöp toplama işine gönüllü olmuşlardır. Çöp toplamaktan bıkan üçlü, caydırıcı olmak için kaba kuvvet kullanmaya karar verir ancak işi giderek zorbalığa dökünce Alara’nın gazabına uğrarlar.







Safiye ve Yıldız, Şennur’un her lafa karışmasından ve sürekli evde olmasından bıkmışlardır. Şennur’u bezdirme planı yaparlar. Safiye, Tony’ye, Zahide’ye ve Ozan’a ayrı ayrı entel muhabbetler açtırır. Şennur fazla medeniyeti kaldıramaz ve fenalaşarak acil hastaneye kaldırılır.





