Jet Sosyete dünya televizyonlarında bir ilki gerçekleştirdi

Daha önce denenmemiş bir yöntemle çekimleri tamamlayan ekip, #evdekal’dığımız bu günler için çok özel bir bölüm ile ekrana geldi. Tüm oyuncuların evlerinden görüntülü konuşma ile sete girmeden çektikleri, “#Evdekal Özel Bölümü”, sosyal medyada da çok konuşuldu.