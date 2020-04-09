Jet Sosyete dünya televizyonlarında bir ilki gerçekleştirdi

ntv.com.tr 09.04.2020 - 10:48 | Son Güncelleme : 09.04.2020 - 11:00
DÜNYADA İLK KEZ DENENDİ
Jet Sosyete bu hafta, izleyicileri için sürpriz bir bölümle seyirci karşısına çıktı. Bölümün çekimlerini daha önce denenmemiş bir yöntemle gerçekleştiren ekip, sahnelerini evlerinden görüntülü konuşma ile çekti. İlk kez, tüm oyuncuların evlerinden görüntülü konuşma ile sete girmeden çektikleri bölüm, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
BİNLERCE YORUM ALDI
Öte yandan, Jet Sosyete’ sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasındaydı. Dizi hesaplarından paylaşılan ‘#EvdeKal ’ etiketiyle sosyal medyada binlerce yorum paylaşıldı. Dizinin her saniyesinde kahkahaya boğulan seyirci, yaptığı yorumlarla da duygularını ifade etti. Oyunculuğunun yanı sıra senaristliği ile de büyük beğeni toplayan Gülse Birsel de seyirciden binlerce yorum aldı.
KAHKAHAYA BOĞAN SENARYO
Birbirinden eğlenceli görüntülü konuşmalar ve hatta minik konserlerle karantina günlerinde hepimizin yaşadıklarını anlatan Jet Sosyete, ‘#EvdeKal Özel Bölümü’nde, Gizem İzmir’de annesinin evinde çok sıkılmış ve hayranlarının ilgisinin özlemi içindedir. Evde kalmaktan bunalmış Cengiz, çareyi bahçede yaşamakta bulmuştur.