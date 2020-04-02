Jet Sosyete ekran başına kilitledi

JET SOSYETE’DE ÖZPAMUK AİLESİ’NE HAPİS ŞOKU

Jet Sosyete'nin son bölümünde neler oldu? Cengiz, şirketin poşet imalatçısıyla icralık olunca adama kafayı takar. İmalatçı uzaklaştırma kararı çıkartır ve karara uymayan Cengiz hapis cezası alır. Bu olay Özpamuk ailesinde şok etkisi yaratır. İlayda, Alara’yı da yanına alarak evsizlere kıyafet ve para yardımı yapmak ister ancak işler planladıkları gibi gitmez. Öte yandan Safiyelerin evinde bir uyuz hastalığı olduğu anlaşılır ve ev karantinaya alınır...