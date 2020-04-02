Jet Sosyete ekran başına kilitledi

ntv.com.tr 02.04.2020 - 11:31
Dijitalde rekor izlenme rakamlarına ulaşan Jet Sosyete, yüksek kahkaha temposu ve unutulmaz karakterleriyle herkesi kahkahaya boğdu.
Jet Sosyete, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle; AB’de 4,45 izlenme oranı, 8,41 izlenme payıyla, 20+ABC1’de 3,70 izlenme oranı, 6,51 izlenme payi ile TOTAL’de ise 2,83 izlenme oranı, 4,98 izlenme payı ile seyircisini ekran başına kilitledi.
JET SOSYETE’DE ÖZPAMUK AİLESİ’NE HAPİS ŞOKU
Jet Sosyete'nin son bölümünde neler oldu? Cengiz, şirketin poşet imalatçısıyla icralık olunca adama kafayı takar. İmalatçı uzaklaştırma kararı çıkartır ve karara uymayan Cengiz hapis cezası alır. Bu olay Özpamuk ailesinde şok etkisi yaratır. İlayda, Alara’yı da yanına alarak evsizlere kıyafet ve para yardımı yapmak ister ancak işler planladıkları gibi gitmez. Öte yandan Safiyelerin evinde bir uyuz hastalığı olduğu anlaşılır ve ev karantinaya alınır...
SALGIN PANİĞİ
Cengiz, salgın şüphesi nedeniyle şirketin yurt dışından gelecek misafirleriyle görüşmek istemez. Diğer yanda ise aidatların çok yüksek gelmesi üzerine Şennur site yönetimini ele geçirir.
Jet Sosyete’nin yönetmen koltuğunda Hakan Algül otururken, senaryosunu ise Gülse Birsel yazıyor. Ekranda kahkaha tufanı estiren Jet Sosyete’nin oyuncu kadrosunda ise; Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Sarp Apak, Şahin Irmak, Enis Arıkan, Ayşenil Şamlıoğlu, Tuğba Çom, Deniz Cengiz, Ecem Uzun, Emre Taştekin gibi usta isimler yer alıyor.
Birbirinden yetenekli oyuncuların yanı sıra sezon içerisinde her bölüm ünlü isimleri konuk eden Jet Sosyete, her çarşamba, saat 20.00’de Star’da.