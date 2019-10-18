Jet Sosyete sezonu iki bölümle puhutv'de başladı
Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisi Jet Sosyete, ilk bölümleriyle puhutv'de yayınlanmaya başladı. Üçüncü sezonunda yeni adresi puhutv.com’da yerini alan Jet Sosyete, özlenen karakterleri ve yüksek temposuyla bomba gibi iki bölümle sezonu açtı.
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Kısalan süresiyle uluslararası standartlara kavuşan Jet Sosyete'nin ilk iki bölümü aynı anda yayına girdi.
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Dizinin takipçilerinin Jet Sosyete’nin unutulmaz karakterleriyle hasret gidereceği ilk bölüme Gizem’in yazarlık macerası ve televizyon ekranındaki klişeleri tiye alan sahneler damga vuracak.
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İkinci bölümde ise Gizem ve Cengiz arasındaki yaş çekişmesi devam ederken, Cengiz’in ayağının kırılması ortalığı karıştıracak.
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İlayda aşkın kapısını aralamaya çalışırken, Gizem Özpamuk’a gelen bir reklam teklifi Tony ve Safiye için menajerlik yolunu açacak.
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Jet Sosyete’nin üçüncü sezon ilk bölümünde Özkan Uğur, Mahir İpek ve Gülay Afşar da konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkacak.
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puhutv.com kullanıcıları; Jet Sosyete'nin yeni bölümlerine herhangi bir üyelik olmaksızın puhutv.com adresinden, puhutv iOS ve Android uygulamasından, Apple TV ve Smart TV'den ulaşabilir, diziyi zaman ve mekandan bağımsız izleyebilir.
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7puhutv.com’a üye olunduğunda ise bazı özel avantajlardan ve ‘kaldığın yerden izle’ seçeneğinden faydalanmak mümkün.
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8Her cuma yeni bir bölümle izleyicilerinin karşısına çıkacak Jet Sosyete’nin önceki tüm bölümleri de puhutv.com'dan ücretsiz olarak izlenebiliyor.
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9İşte Jet Sosyete'nin yeni sezonundan fotoğraflar...
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