Jet Sosyete yeni bölümüyle bugün puhutv'de

puhutv.com kullanıcıları; Jet Sosyete'nin yeni bölümlerine herhangi bir üyelik olmaksızın puhutv.com adresinden, puhutv iOS ve Android uygulamasından, Apple TV ve Smart TV'den ulaşabilir, diziyi zaman ve mekandan bağımsız izleyebilir. puhutv.com’a üye olunduğunda ise bazı özel avantajlardan ve ‘kaldığın yerden izle’ seçeneğinden faydalanmak mümkün.

Her cuma yeni bölümle izleyicilerinin karşısına çıkacak Jet Sosyete’nin tüm bölümleri de puhutv.com'dan ücretsiz olarak izlenebiliyor.

JET SOSYETE 12. BÖLÜM FRAGMANI