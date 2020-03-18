Jet Sosyete'de Gizem'in kıskançlık krizi

ntv.com.tr 18.03.2020 - 12:07 | Son Güncelleme : 18.03.2020 - 12:11
Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisi Jet Sosyete, puhutv.com’daki üçüncü sezonuna cuma günü yanına girecek 16’ncı bölümüyle devam ediyor.
Jet Sosyete’de bu hafta, Cengiz’in güzel bir estetisyenle sosyal medyada takipleşmesi Gizem’de aldatılma şüphelerine neden olurken diğer yanda İlayda’nın hoşlandığı spor hocası Kenan’ın uyguladığı diyet ve idman programı Alara’ya zor günler yaşatıyor.
Her cuma yeni bölümle izleyicilerinin karşısına çıkacak Jet Sosyete’nin önceki tüm bölümleri de puhutv.com'dan ücretsiz olarak izlenebiliyor.