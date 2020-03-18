Jet Sosyete'de Gizem'in kıskançlık krizi

Jet Sosyete’de bu hafta, Cengiz’in güzel bir estetisyenle sosyal medyada takipleşmesi Gizem’de aldatılma şüphelerine neden olurken diğer yanda İlayda’nın hoşlandığı spor hocası Kenan’ın uyguladığı diyet ve idman programı Alara’ya zor günler yaşatıyor.