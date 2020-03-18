Jet Sosyete'de Gizem'in kıskançlık krizi

Jet Sosyete, puhutv.com’daki üçüncü sezonuna cuma günü yanına girecek 16’ncı bölümüyle devam ediyor. Yeni bölüme Gizem’in kıskançlık krizi damga vuracak. İşte Jet Sosyete'nin puhutv.com’da yayınlanacak yeni bölüm fotoğrafları ve ayrıntıları..

ntv.com.tr 18.03.2020 - 12:07 | Son Güncelleme : 18.03.2020 - 12:11

Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisi Jet Sosyete, puhutv.com’daki üçüncü sezonuna cuma günü yanına girecek 16’ncı bölümüyle devam ediyor. 

Dizinin yeni bölümüne Alara’nın spor hocası Kenan rolüyle Kadir Doğulu damga vuracak.

Jet Sosyete’de bu hafta, Cengiz’in güzel bir estetisyenle sosyal medyada takipleşmesi Gizem’de aldatılma şüphelerine neden olurken diğer yanda İlayda’nın hoşlandığı spor hocası Kenan’ın uyguladığı diyet ve idman programı Alara’ya zor günler yaşatıyor.

puhutv.com kullanıcıları; Jet Sosyete'nin yeni bölümlerine herhangi bir üyelik olmaksızın puhutv.com adresinden, puhutv iOS ve Android uygulamasından, Apple TV ve Smart TV'den ulaşabilir, diziyi zaman ve mekandan bağımsız izleyebilir.
puhutv.com’a üye olunduğunda ise bazı özel avantajlardan ve ‘kaldığın yerden izle’ seçeneğinden faydalanmak mümkün.

Her cuma yeni bölümle izleyicilerinin karşısına çıkacak Jet Sosyete’nin önceki tüm bölümleri de puhutv.com'dan ücretsiz olarak izlenebiliyor.

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