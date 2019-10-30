Jet Sosyete'de kahkaha devam ediyor (4. yeni bölüm fragmanı ve fotoğrafları)

İzleyiciyle puhutv'de buluşmaya devam eden Jet Sosyete'nin dördüncü yeni bölümü cuma günü yayınlanacak. Yeni bölümde konuk oyuncu olarak izleyiciyle buluşacak isimler ise Özge Özder ve Kubilay Tunçer olacak.



JET SOSYETE 3. SEZON 4. BÖLÜM FRAGMANI (TIKLA İZLE)