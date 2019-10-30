Jet Sosyete'de kahkaha devam ediyor (4. yeni bölüm fragmanı ve fotoğrafları)

30.10.2019 - 08:15 Son Güncelleme : 30.10.2019 - 08:25
İzleyiciyle puhutv'de buluşmaya devam eden Jet Sosyete'nin dördüncü yeni bölümü cuma günü yayınlanacak. Yeni bölümde konuk oyuncu olarak izleyiciyle buluşacak isimler ise Özge Özder ve Kubilay Tunçer olacak.
JET SOSYETE 3. SEZON 4. BÖLÜM FRAGMANI (TIKLA İZLE)
NELER YAŞANACAK?
Cengiz ve Gizem aldıkları pırlanta bileziğin kendilerinden geldiğinin anlaşılması için Şevko ve Sema’yı yemeğe çağırıp hediyelerini elden verirler.
Bir takım ekonomik hesaplar yüzünden bozulan düğün planları sebebiyle Gizem, Safiye’nin de yardımıyla hediye ettikleri bileziği geri almaya çalışırken kızın bileğini sakatlarlar. Sema’nın sakatlandığını öğrenen Şevko bunu fırsata çevirince tekrar evlenmeye karar verirler.
Alara’nın ‘Çöplükte Yaşama Platformu’ için düzenlediği organizasyondan herkes parti beklerken, çöp toplama etkinliği çıkması ortalığı karıştırır.
Alara organizasyondan önce Tony, Talip ve Ozan’a kağıt imzalatır. Farkında olmadan bir hafta boyunca hergün çöp toplama işine gönüllü olmuşlardır.
Çöp toplamaktan bıkan üçlü, caydırıcı olmak için kaba kuvvet kullanmaya karar verir ancak işi giderek zorbalığa dökünce Alara’nın gazabına uğrarlar.
Safiye ve Yıldız, Şennur’un her lafa karışmasından ve sürekli evde olmasından bıkmışlardır. Şennur’u bezdirme planı yaparlar.
Safiye, Tony’ye, Zahide’ye ve Ozan’a ayrı ayrı entel muhabbetler açtırır. Şennur fazla medeniyeti kaldıramaz ve fenalaşarak acil hastaneye kaldırılır.
Yeni bölümden yansıyan diğer kareler...