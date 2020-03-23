Jet Sosyete'de kahkaha tufanı

ntv.com.tr 23.03.2020 - 11:26
Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisi Jet Sosyete, puhutv’den sonra ilk kez yayınlanan bölümleriyle çarşamba günleri Star TV’de seyircisiyle buluşuyor. Dijitalde rekor izlenme rakamlarına ulaşan Jet Sosyete, yüksek kahkaha temposu ve unutulmaz karakterleriyle seyircisini ekran başına kilitliyor.
Jet Sosyete’nin çarşamba günü yayınlanacak yeni bölümünde konuk oyuncu olarak Ata Demirer, Çağlar Çorumlu ve Ezgi Mola olacak.
Diğer yanda Tony ve Şennur, Gizem’in birikmiş millerini kullanarak yılbaşını Avrupa’da geçirmek üzere yola çıkar fakat aşırı kar yağışı nedeniyle tatil Tony’nin planladığı gibi geçmez. İlayda ise en güzel yılbaşı partisi teklifini beklerken, yılbaşını evde geçirme tehlikesiyle karşı karşıya kalır.
CENGİZ’E VERGİ ŞOKUOzan’ın yeni sevgilisi İpek (Ezgi Mola), eğlencesi ve samimiyetiyle sitedeki herkesin gözdesi haline gelir. İlayda’yla tanışan İpek, Ozan’ın eski nişanlısı olduğunu öğrenince İlayda’yı bir tehdit olarak görmeye başlar.
İlayda, İpek’in onu öldürmekle tehdit ettiğini kimseyi inandıramaz ve çevresinden paranoyak muamelesi görür. Öte yandan Cengiz, devletin değeri beş milyonun üzerinde olan evlerden alacağı vergiyi öğrenince dünya başına yıkılır. Gizem ve Zahide, Cengiz’in vergisini ödemesi için kurnaz bir plan yapar.
Birbirinden yetenekli oyuncuların yanı sıra sezon içerisinde her bölüm ünlü isimleri konuk eden Jet Sosyete, çarşamba günü saat 20.00’de Star’da.