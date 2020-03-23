Jet Sosyete'de kahkaha tufanı

İlayda, İpek’in onu öldürmekle tehdit ettiğini kimseyi inandıramaz ve çevresinden paranoyak muamelesi görür. Öte yandan Cengiz, devletin değeri beş milyonun üzerinde olan evlerden alacağı vergiyi öğrenince dünya başına yıkılır. Gizem ve Zahide, Cengiz’in vergisini ödemesi için kurnaz bir plan yapar.