Jet Sosyete'de magazin savaşları

Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisi Jet Sosyete, puhutv’den sonra ilk kez yayınlanan bölümleriyle Çarşamba günleri Star TV’de seyircisiyle buluşuyor. Dijital’de rekor izlenme rakamlarına ulaşan Jet Sosyete, yüksek kahkaha temposu ve unutulmaz karakterleriyle seyircisini ekran başına kilitliyor.
Abone ol
Paylaş
24.02.2020 - 11:43
Jet Sosyete’nin Çarşamba günü yayınlanacak yeni bölümünde; konuk oyuncu olarak Fatih Ürek, Seyhan Erdağ, Öykü Karayel ve Hakan Salınmış izleyici karşısına çıkacak.
Jet Sosyete yeni bölümde Cengiz ve Zahide, Gizem’in çok konuşmasından bıkmış vaziyettedir. Gizem ikisine küser ve sessizlik yemini eder. Bu kez de ev çok sessizleşince Cengiz ve Zahide pişman olup özür diler ancak bu durum Gizem’in eskisinden de fazla konuşmasına neden olacaktır.
Şennur ve Safiye iş birliği yaparak Şennur’u sosyeteye şifacı olarak takdim ederler. Şennur büyük ilgi gören şifa seanslarında müşterilerine Cengiz’in hemoroid kremini verir. Krem sosyetik kadınların cildine çok iyi gelip işler iyice açılınca Şennur’un elindeki kremler tükenir. Şennur zor bulunan kreme ulaşabilmek bulabilmek için herkesi seferber eder.
Nazlı gece kulübündeyken telefonunu bırakıp tuvalete giden Ozan’ın telefonunu karıştırır. Telefondaki fotoğrafları alan Nazlı, Ozan’ın göbekli fotoğraflarını internete sızdırır. Ertesi gün Ozan fotoğraflarının magazinde yer almasıyla ortalık fena karışır.
Ozan ailesiyle tanıştırmak üzere eve getirdiği yeni sevgilisinin her yemekten sonra banyoya gitmesi, ailede merak uyandırır. Diğer yanda Tony, Talip ve Cengiz şirketin mevsimi geçmiş ürünlerini pazar usūlü satmaya karar verir. Satışlar iyi gider ancak Cengiz anlaşılamayan bir alerji nedeniyle zor duruma düşer.
Şennur, Gizem’in arkadaşının göğüs küçültme ameliyatından sonra kullanmadığı sutyenlerini bedava diyerek alıp kullanmaya başlar ve kısa süre sonra başta evini yapan müteahhit olmak üzere mahallenin gözdesi haline gelir....
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.