Jet Sosyete'de magazin savaşları

Jet Sosyete yeni bölümde Cengiz ve Zahide, Gizem’in çok konuşmasından bıkmış vaziyettedir. Gizem ikisine küser ve sessizlik yemini eder. Bu kez de ev çok sessizleşince Cengiz ve Zahide pişman olup özür diler ancak bu durum Gizem’in eskisinden de fazla konuşmasına neden olacaktır.



