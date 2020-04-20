Jet Sosyete'de tılsımlı kitap Gizem'i büyülüyor (Star'da yayınlanacak yeni bölümden kareler)
Jet Sosyete, puhutv’den sonra ilk kez yayınlanan bölümleriyle çarşamba günleri Star TV’de seyircisiyle buluşuyor. İşte ekrana gelecek yeni bölümün konusu ve yansıyan kareler...
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20.04.2020 - 10:16| Son Güncelleme : 20.04.2020 - 10:19
Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisi Jet Sosyete, puhutv’den sonra ilk kez yayınlanan bölümleriyle Çarşamba günleri Star TV’de seyircisiyle buluşuyor. Dijitalde rekor izlenme rakamlarına ulaşan Jet Sosyete, yüksek kahkaha temposu ve unutulmaz karakterleriyle seyircisini ekran başına kilitliyor.
YENİ BÖLÜM KONUSU
Dizinin yeni bölümünde; Şennur’un yazdığı ve her derde deva büyü ve şifalarla dolu Fıccın kitabını okuyan Gizem, hayatını Şennur’un kaleminden çıkma hurafelerle doldurur. Diğer yanda İlayda hırsla şirketin düzenlediği maratona hazırlanmaktadır.
Cengiz şirketin bulunduğu binanın yıkılacağı haberi üzerine bodrum katında türbe olduğu yalanını uydururken; sosyal medyada tanıştığı kızların ekranda göründüğü gibi çıkmamasından bıkan Ozan, avukat arkadaşı Tekin’le birlikte Instagram filtrelerinin yasaklanması için hukuk savaşı başlatır.
Jet Sosyete’nin Çarşamba günü yayınlanacak yeni bölümünde; konuk oyuncu olarak Alper Saldıran yer alacak.
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