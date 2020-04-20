Jet Sosyete'de tılsımlı kitap Gizem'i büyülüyor (Star'da yayınlanacak yeni bölümden kareler)

YENİ BÖLÜM KONUSU



Dizinin yeni bölümünde; Şennur’un yazdığı ve her derde deva büyü ve şifalarla dolu Fıccın kitabını okuyan Gizem, hayatını Şennur’un kaleminden çıkma hurafelerle doldurur. Diğer yanda İlayda hırsla şirketin düzenlediği maratona hazırlanmaktadır.





