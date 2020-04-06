Jet Sosyete'den dünya televizyonlarında bir ilk

Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizi si ‘ Jet Sosyete ’, izleyicileri için sürpriz bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor.

Daha önce denenmemiş bir yöntemle çekimleri tamamlayan ekip, #evdekal’dığımız bu günler için çok özel bir bölümle ekrana geliyor.