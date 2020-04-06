Jet Sosyete'den dünya televizyonlarında bir ilk

ntv.com.tr 06.04.2020 - 11:34
Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisi ‘Jet Sosyete’, izleyicileri için sürpriz bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor.
Jet Sosyete’nin ilk kez yayınlanacak olan ve oyuncuların çekimleri kendi evlerinden gerçekleştirdiği “#Evdekal Özel Bölümü”, 8 Nisan Çarşamba günü Star TV’de.
JET SOSYETE’NİN CORONA İLE İMTİHANI
Sosyal izolasyonun bir çekim tekniğine dönüştürüldüğü bölümde; Gizem İzmir’de annesinin evinde çok sıkılmış ve hayranlarının ilgisinin özlemi içindedir.
Şennur ise kendini sokağa atmak için çeşitli bahaneler bulmaya çalışmaktadır.