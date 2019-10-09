NTV

Jet Sosyete'den yeni sezon sürprizleri

Gülse Birsel’in senaryosunu yazdığı, BKM yapımı sevilen komedi dizisi Jet Sosyete, 50 dakikalık yeni bölümleriyle üçüncü sezonuna cuma günü puhutv.com'de başlıyor. İşte yeni sezondan detaylar...

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin