Jet Sosyete'nin Ozan'ı Sarp Apak: Gülse benim için milli forma gibi bir şey

1 İstanbul’a 2004 yılında İzmir’den geldiğini ve 2005’te Avrupa Yakası dizisine katıldığını söyleyen Sarp Apak, “Avrupa Yakası, beni çok çabuk olgunlaştırdı. Tek bir adımımın bile ciddi sonuçlar doğurabileceğini öğrendim. O yüzden gezmeyi, eğlenmeyi, yaşamayı tekrar öğrenmek zorunda kaldım. O zamanlar sosyal medya da akıllı telefonlar da yoktu. Ünlü olmak, daha güçlü ve daha kıymetliydi. O dönemde ünlü olmayı tattım. O dizi bana çok şey kattı” dedi.

2 “Avrupa Yakası”, “Yalan Dünya” ve “Jet Sosyete” dizilerinde Gülse Birsel ile çalışan 36 yaşındaki oyuncu, “Gülse ile akraba değiliz, maddi bir bağımız ya da çıkar ilişkimiz yok. Gülse benim şu anda sahip olduğum her şeyin yolunu açan, hayatım boyunca bir telefonuyla her yere gideceğim biri. ‘Bu projede seninle olmak istiyorum’ dediği anda, benim için geriye başka bir şey kalmaz. Beni çağırırsa yeter, benim için milli forma gibi bir şey” diyerek Birsel’e övgü dolu sözler söyledi.

3 Gülse Birsel ile çalışmanın zor olmadığını belirten Sarp Apak, “İşin zorluğunun çoğunluğu Gülse’de. Senaryoyu yazan kişi olarak tek başına ciddi bir efor sarf ediyor. Biz onun işini olabildiğince kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Dezavantajın aksine, Gülse ile çalışmanın çok avantajı var. Ben her zaman bir kadının kontrolündeki sette ya da işte olmaktan çok mutlu oluyorum. Çünkü kadının dokunduğu set çok farklı oluyor. Setimiz çok sakin ve konforlu, umarım uzun yıllar devam eder” dedi.

4 Evliliği hakkındaki soruları da yanıtlayan Apak, “Ben aslında evlilik kavramına yakın biriydim. Ama Bengisu (Uzunöz) ile tanışana kadar bu inancımı kaybetmeye başlamıştım. Ben kadınlara güvenmiyordum, onlar da bana. Sonra tüm düşüncemi bir kişi değiştirdi, çok aşık oldum. Peşinden koştum. Çok hızlı evlilik yoluna girdik” ifadelerini kullandı.