Jet Sosyete'nin yeni bölüm konuğu: Ezgi Mola (Jet Sosyete ne zaman yayınlanacak?)

Geçtiğimiz yılın en çok izlenen dizisi olan Jet Sosyete, 1,5 aylık aranın ardından seyirciyle buluşuyor. 14 Şubat'ta puhutv'de yayınlanacak yeni bölüm konuğu ise Ezgi Mola olacak.

puhutv'de yayınlanan Gülse Birsel imzalı Ekran macerasının ardından yeni bölümleri'de yayınlananimzalı Jet Sosyete , 1,5 aylık aranın ardından yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.

Yılbaşı özel bölümünün ardından ara veren Jet Sosyete 14 Şubat'ta seyirciyle yeniden buluşacak.

Birsel, yeni bölümde Ezgi Mola'nın da rol alacağını duyurdu. Birsel sosyal medya hesabından dizi setinde Ezgi Mola ile çektiği bir fotoğrafı paylaştı.

Gülse Birsel'in yanısıra kadrosunda Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Enis Arıkan, Deniz Cengiz, Hasibe Eren, Sarp Apak ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimleri bulunduran Jet Sosyete, geçtiğimiz yıl Yılın En Beğenilen Dizileri Araştırması’nda %40 gibi yüksek bir oran ile en çok takip edilen dizi olmuştu.