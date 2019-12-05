Jet Sosyete'nin yeni bölüm konuğu Onur Buldu

Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisi Jet Sosyete, puhutv.com’daki üçüncü sezonuna cuma günü yanına girecek 9. yeni bölümüyle devam ediyor. İşte yeni bölüm detayları ve fragmanı

Jet Sosyete, puhutv.com’daki 3. sezon 9. yeni  bölümünde Ozan işlediği bir suçtan ötürü, bir okul inşaatında inşaat işçisi olarak çalışacağı kamu hizmeti cezası alır. 

Jet Sosyete 3. sezon 9. yeni bölüm fragmanı (Tıkla izle) 

Diğer yanda Gizem, Cengiz’le iddiaya girer: Gizem bir hafta boyunca alışveriş yapmayacak ve karşılığında Cengiz de ona pırlanta bileklik hediye edecektir.

Jet Sosyete 3. sezon 9. yeni bölüm fragmanı (Tıkla izle) 

Öte yandan Alara, Ozan’ın inşaatta birlikte çalıştığı arkadaşıyla tanışır ve onu daha da yakından tanıyabilmek için Ozan gibi suç işleyerek kamu hizmeti cezası almaya karar verir.

Jet Sosyete 3. sezon 9. yeni bölüm fragmanı (Tıkla izle) 

İlayda’nın başı ise şirketin tuvaletini kullanmakta zorlandığı için derttedir. İşte Jet Sosyete 9. yeni bölüm fotoğrafları...

Jet Sosyete 3. sezon 9. yeni bölüm fragmanı (Tıkla izle) 

puhutv.com kullanıcıları; Jet Sosyete’nin yeni bölümlerine herhangi bir üyelik olmaksızın puhutv.com adresinden, puhutv iOS ve Android uygulamasından, Apple TV ve Smart TV'den ulaşabilir, diziyi zaman ve mekandan bağımsız izleyebilir.

Jet Sosyete 3. sezon 9. yeni bölüm fragmanı (Tıkla izle) 

puhutv.com’a üye olunduğunda ise bazı özel avantajlardan ve ‘kaldığın yerden izle’ seçeneğinden faydalanmak mümkün.

Jet Sosyete 3. sezon 9. yeni bölüm fragmanı (Tıkla izle) 

Her cuma yeni bölümle izleyicilerinin karşısına çıkacak Jet Sosyete’nin önceki tüm bölümleri de puhutv.com'dan ücretsiz olarak izlenebiliyor.

Jet Sosyete 3. sezon 9. yeni bölüm fragmanı (Tıkla izle) 

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER