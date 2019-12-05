Jet Sosyete'nin yeni bölüm konuğu Onur Buldu

Jet Sosyete, puhutv.com’daki 3. sezon 9. yeni bölümünde Ozan işlediği bir suçtan ötürü, bir okul inşaatında inşaat işçisi olarak çalışacağı kamu hizmeti cezası alır.
Diğer yanda Gizem, Cengiz’le iddiaya girer: Gizem bir hafta boyunca alışveriş yapmayacak ve karşılığında Cengiz de ona pırlanta bileklik hediye edecektir.
Öte yandan Alara, Ozan’ın inşaatta birlikte çalıştığı arkadaşıyla tanışır ve onu daha da yakından tanıyabilmek için Ozan gibi suç işleyerek kamu hizmeti cezası almaya karar verir.
İlayda’nın başı ise şirketin tuvaletini kullanmakta zorlandığı için derttedir. İşte Jet Sosyete 9. yeni bölüm fotoğrafları...
puhutv.com kullanıcıları; Jet Sosyete’nin yeni bölümlerine herhangi bir üyelik olmaksızın puhutv.com adresinden, puhutv iOS ve Android uygulamasından, Apple TV ve Smart TV'den ulaşabilir, diziyi zaman ve mekandan bağımsız izleyebilir.
puhutv.com’a üye olunduğunda ise bazı özel avantajlardan ve ‘kaldığın yerden izle’ seçeneğinden faydalanmak mümkün.
Her cuma yeni bölümle izleyicilerinin karşısına çıkacak Jet Sosyete’nin önceki tüm bölümleri de puhutv.com'dan ücretsiz olarak izlenebiliyor.