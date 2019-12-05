Jet Sosyete'nin yeni bölüm konuğu Onur Buldu

Öte yandan Alara, Ozan’ın inşaatta birlikte çalıştığı arkadaşıyla tanışır ve onu daha da yakından tanıyabilmek için Ozan gibi suç işleyerek kamu hizmeti cezası almaya karar verir.

Jet Sosyete 3. sezon 9. yeni bölüm fragmanı (Tıkla izle)