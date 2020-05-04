Jet Sosyete'ye ünlü isimlerle kahkaha dolu final

SEVİLEN ÜNLÜLER BU BÖLÜMDE

Jet Sosyete oyuncularının çekimlerini kendi evlerinden gerçekleştirdiği sürprizlerle dolu finali, sevilen karakterlerin corona virüs salgınıyla nasıl başa çıktığını konu alacak. Dizinin ekran macerasını tamamlayacağı son bölümü pek çok sürprize ev sahipliği yapacak. Jet Sosyete final bölümünde, İrem Sak, Aslı Bekiroğlu ve usta oyuncu Nilgün Belgün yer alacak.