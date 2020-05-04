Jet Sosyete'ye ünlü isimlerle kahkaha dolu final

Gülse Birsel imzalı komedi dizisi Jet Sosyete, önceki haftalarda yayınlanan ve çok beğenilen #Evdekal özel bölümünün devamı ile final yapıyor. Jet Sosyete final bölümüne İrem Sak, Aslı Bekiroğlu ve Nilgün Belgün gibi isimlerin yanı sıra Sertab Erener ve müzisyen eşi Emre Kula'dan özel çekim sürprizi damga vuracak.

ntv.com.tr 04.05.2020 - 11:50

Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisi Jet Sosyete, önceki haftalarda yayınlanan ve çok beğenilen ‘#Evdekal özel bölümünün devamı ile final yapıyor.  

Daha önce denenmemiş bir yöntemle çekimleri tamamlayan ve bir ilki gerçekleştiren ekip, #evdekal’ınan bu günler için sevilen ünlü isimleri evlerinize konuk ediyor. Sürprizlerle dolu final bölümü, 6 Mayıs Çarşamba günü Star TV’de.

KAHKAHA DOLU BİR BÖLÜM

Bölümün çekimlerini evlerinde gerçekleştiren oyuncular, makyajlarını kendileri yapıp kostümlerini seçti ve sahnelerini görüntülü konuşma yöntemiyle kaydetti. ‘et Sosyete’nin son bölümünde, Talip ve Yıldız’ın ilişkisi karantina sınavından geçerken, Şennur bu dönemi kazanca çevirmenin yollarını aramaktadır.
Flört aşkıyla yanıp tutuşan Ozan, çareyi İlayda’ya sarmakta bulur. İlayda ise karantina döneminde mecburi sağlıklı yaşam koçluğuna soyunmuştur. Karantina günleri ilerledikçe Jet Sosyete kahramanları salgın dönemi şartlarına uyum sağlamanın birbirinden eğlenceli yollarını bulmaya başlar.

SEVİLEN ÜNLÜLER BU BÖLÜMDE

Jet Sosyete oyuncularının çekimlerini kendi evlerinden gerçekleştirdiği sürprizlerle dolu finali, sevilen karakterlerin corona virüs salgınıyla nasıl başa çıktığını konu alacak. Dizinin ekran macerasını tamamlayacağı son bölümü pek çok sürprize  ev sahipliği yapacak. Jet Sosyete final bölümünde, İrem Sak, Aslı Bekiroğlu ve usta oyuncu Nilgün Belgün yer alacak.

FİNAL SAHNESİNDE BÜYÜK SÜRPRİZ

Dizinin final sahnesinde ise seyirciyi büyük bir sürpriz bekliyor. Ünlü şarkıcı Sertab Erener ve müzisyen eşi Emre Kula, final sahnesinde evden yaptıkları çok özel çekimle damga vuracak. Jet Sosyete ekibinin ilk bölümle tecrübeli oldukları evden çekim metodunda, konuk ünlülerin performansı çok konuşulacak. 

Birbirinden eğlenceli görüntülü konuşmalar ve yeni konularla karantina günlerinde hepimizin yaşadıklarını anlatan Jet Sosyete, final bölümüyle çarşamba günü saat 20.00’de Star TV’de ekana gelecek.

JET SOSYETE FİNAL FRAGMANI

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