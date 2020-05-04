Jet Sosyete'ye ünlü isimlerle kahkaha dolu final

ntv.com.tr 04.05.2020 - 11:50
Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisi Jet Sosyete, önceki haftalarda yayınlanan ve çok beğenilen ‘#Evdekal özel bölümünün devamı ile final yapıyor.
KAHKAHA DOLU BİR BÖLÜMBölümün çekimlerini evlerinde gerçekleştiren oyuncular, makyajlarını kendileri yapıp kostümlerini seçti ve sahnelerini görüntülü konuşma yöntemiyle kaydetti. ‘et Sosyete’nin son bölümünde, Talip ve Yıldız’ın ilişkisi karantina sınavından geçerken, Şennur bu dönemi kazanca çevirmenin yollarını aramaktadır.
SEVİLEN ÜNLÜLER BU BÖLÜMDE
Jet Sosyete oyuncularının çekimlerini kendi evlerinden gerçekleştirdiği sürprizlerle dolu finali, sevilen karakterlerin corona virüs salgınıyla nasıl başa çıktığını konu alacak. Dizinin ekran macerasını tamamlayacağı son bölümü pek çok sürprize ev sahipliği yapacak. Jet Sosyete final bölümünde, İrem Sak, Aslı Bekiroğlu ve usta oyuncu Nilgün Belgün yer alacak.
FİNAL SAHNESİNDE BÜYÜK SÜRPRİZ
Dizinin final sahnesinde ise seyirciyi büyük bir sürpriz bekliyor. Ünlü şarkıcı Sertab Erener ve müzisyen eşi Emre Kula, final sahnesinde evden yaptıkları çok özel çekimle damga vuracak. Jet Sosyete ekibinin ilk bölümle tecrübeli oldukları evden çekim metodunda, konuk ünlülerin performansı çok konuşulacak.
Birbirinden eğlenceli görüntülü konuşmalar ve yeni konularla karantina günlerinde hepimizin yaşadıklarını anlatan Jet Sosyete, final bölümüyle çarşamba günü saat 20.00’de Star TV’de ekana gelecek.