Jim Carrey 60'ıncı yaşını böyle kutladı

Ünlü komedi oyuncusu Jim Carrey, 60'ıncı yaşında videolu kutlama yaptı. Carrey, "Yaşlandım ama hala altın gibiyim" mesajını yazan Carrey, "60 yaşında ve seksiyim" ifadesini kullandı.

Haberler - ntv.com.tr 18.01.2022 - 10:04 | Son Güncelleme : 18.01.2022 - 10:20

Jim Carrey 60'ıncı yaşını böyle kutladı - 1

Ünlü oyuncu ve komedyen Jim Carrey, dün 60 yaşına girdi. 17 Ocak 1962 Kanada doğumlu olan sanatçı, yeni yaşını sosyal medyada yayınladığı bir video ile kutladı.

Twitter’daki 18,7 milyon takipçisiyle videolu mesajını paylaşan Carrey, “Benim doğum günüm! Yaşasın! Yaşlandım ama hala altın gibiyim. Hepinizi seviyorum” notunu yazdı.

Jim Carrey 60'ıncı yaşını böyle kutladı - 2

Carrey, dişleri olmayan bir yaşlının taklidini yaptığı videosunda, “60 yaşında ve seksiyim” dedi.

Jim Carrey 60'ıncı yaşını böyle kutladı - 3

Yarı Kanadalı, yarı Amerikalı olan Carrey, sinema kariyerine Ace Ventura: Pet Detective, The Mask, How the Grinch Stole Christmas ve Eternal Sunshine of the Spotless Mind gibi önemli filmleri sığdırdı.

Jim Carrey 60'ıncı yaşını böyle kutladı - 4

1983’te Hollywood’a giren aktör, komedi kulübünde gösteriler düzenledi, 1990’da In Living Color adlı komedi dizisinde rol aldı.

1994’te oynadığı Ace Ventura: Pet Detective filmiyle adını duyuran Carrey, bir yıl sonra devam filmi Ace Ventura: When Nature Calls ile ününü pekiştirdi.

Jim Carrey 60'ıncı yaşını böyle kutladı - 5

1994’te süper kahraman komedisi The Mask’te de rol alan oyuncu, 18 ila 23 milyon dolarlık bütçeyle çekilip 351 milyon dolarlık hasılat elde eden filmin ticari başarısıyla adını zirveye yazdırdı. Filmdeki rolü aktöre Altın Küre adaylığı da getirdi.

Jim Carrey 60'ıncı yaşını böyle kutladı - 6

2004’te Türkiye’de Sil Baştan adıyla yayınlanan Eternal Sunshine of the Spotless Mind filmiyle hafızalara kazındı. Ro arkadaşı Kate Winslet, bu filmle Oscar adaylığı kazandı.

Jim Carrey 60'ıncı yaşını böyle kutladı - 7

Carrey, iki kez evlendi. İlk evliliğini komedi kulübünün garsonu Melissa Womer ile yaptı. 1987’de başlayan evliliği 1995’te ayrılıkla sonuçlandı. Carrey’in bu evliliğinden şu anda 34 yaşında olan kızı Jane Erin doğdu.

Jim Carrey 60'ıncı yaşını böyle kutladı - 8

Carrey, Dumb and Dumber filmindeki rol arkadaşı Lauren Holly ile 1996’da evlendi. Ama evliliği bir yıldan kısa sürdü.

Ünlü aktör, 2006 ile 2010 yılları arasında oyuncu Jenny McCarthy ile birlikteydi.

Jim Carrey 60'ıncı yaşını böyle kutladı - 9

2012’de İrlandalı makyaj sanatçısı Cathriona White ile tanışan Carrey’in bu ilişkisi 2015’e kadar sürdü. White, yüksek doz ilaç alımı sonucu ölü bulundu. Ölüm nedeninin intihar olduğu belirlendi.

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