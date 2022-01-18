Jim Carrey 60'ıncı yaşını böyle kutladı

Carrey, iki kez evlendi. İlk evliliğini komedi kulübünün garsonu Melissa Womer ile yaptı. 1987’de başlayan evliliği 1995’te ayrılıkla sonuçlandı. Carrey’in bu evliliğinden şu anda 34 yaşında olan kızı Jane Erin doğdu.