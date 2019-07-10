Jim Carrey'den Donald Trump'a resimli tepki
Ünlü oyuncu Jim Carrey, ABD Başkanı Donald Trump'ı, seks ticareti ve insan kaçakçılığından tutuklanan milyarder iş insanı Jeffrey Epstein ile iyi ilişkiler içinde bulunmasından dolayı resim çizerek eleştirdi.
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Amerikalı milyarder iş insanı Jeffrey Epstein, geçen hafta seks ticareti ve insan kaçakçılığından New York'ta tutuklanmıştı.
2002-2005 yılları arasında gerçekleşen seks ticareti ve insan kaçakçılığı suçlamalarından dolayı tutuklandığı belirtilen Epstein'ın daha önce de cinsel taciz suçundan sabıkası bulunuyordu.
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Epstein'in Manhattan'daki lüks evini basan polis evde çok sayıda uygunsuz fotoğraf bulmuş, iş insanının zorla ilişkiye girdiği kişiler için fotoğraflarının olduğu bir 'kitap' tuttuğu ve burada yer alan bazı kişilerin çocuk yaşta olduğu ortaya çıkmıştı.
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Epstein'ın ABD Başkanı Donald Trump, eski başkan Bill Clinton ve daha önce adı cinsel taciz skandalı ile anılan Prens Andrew gibi isimlerle yakın olduğu biliniyordu.
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Ünlü oyuncu Jim Carrey, Trump’ın Jeffrey Epstein ile ilişkisini çizdiği resmi Twitter hesabında paylaşarak eleştirdi. Resimde Trump, Epstein ve ağlayan bir küçük kız görülüyor.
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ABD’li oyuncu, resmi, Trump’ın 2002’de sarf ettiği şu sözle Twitter’da paylaştı: “Jeff (Epstein) ile 15 yıldır tanışıyoruz. Harika bir adam. Birlikte çok eğlenebilirsiniz. Hatta benim gibi güzel kadınlardan hoşlandığı ve çoğunun genç olduğu söyleniyor.”