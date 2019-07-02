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Jimmy Fallon'a gönderilen en kötü düğün fotoğrafları

Amerikalı talk-show sunucusu Jimmy Fallon, Twitter’daki takipçilerinden kendisine en kötü düğün fotoğraflarını göndermelerini istedi. Ortaya birbirinden komik fotoğraflar çıktı.

  • 1

    Amerikalı talk-show sunucusu Jimmy Fallon, Twitter’daki takipçilerinden kendisine en kötü düğün fotoğraflarını göndermelerini istedi. İşte ortaya çıkan birbirinden komik fotoğraflar...
  • 2

    Romantik olmaya çalışıp gelini kucağında taşımak isteyen damadın sonu

  • 3

    Düğün fotoğrafı çektirirken yaşanan talihsizlik
  • 4

    Pişti olan davetliler
  • 5

    Damadın gelini ilk görüşü
  • 6

    Düğünden önce mavi şeker yiyen gelin
  • 7

    Gelinin iş arkadaşı, kuzeni ve halası aynı elbiseyle
  • 8

    Dans ederken fazla zorlayan damadın hazin sonu
  • 9

    Kayınvalide gelinden daha fazla geline benzerse...
  • 10

    Bir kardeşin, ağabeyinin gelini öpme anına bakışı
  • 11

    Düğünde sürpriz dansçılar başkalarının dans etmesine izin vermezken...
  • 12

    Düğün öncesi gelinliğe dökülen içeceğin lekesini temizleme anı
  • 13

    Düğün ekibi yorgunluk atarken
  • 14

    Merdivenden kayma anı
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