Jimmy Fallon'a gönderilen en kötü düğün fotoğrafları
Amerikalı talk-show sunucusu Jimmy Fallon, Twitter’daki takipçilerinden kendisine en kötü düğün fotoğraflarını göndermelerini istedi. Ortaya birbirinden komik fotoğraflar çıktı.
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1Amerikalı talk-show sunucusu Jimmy Fallon, Twitter’daki takipçilerinden kendisine en kötü düğün fotoğraflarını göndermelerini istedi. İşte ortaya çıkan birbirinden komik fotoğraflar...
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Romantik olmaya çalışıp gelini kucağında taşımak isteyen damadın sonu
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3Düğün fotoğrafı çektirirken yaşanan talihsizlik
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4Pişti olan davetliler
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5Damadın gelini ilk görüşü
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6Düğünden önce mavi şeker yiyen gelin
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7Gelinin iş arkadaşı, kuzeni ve halası aynı elbiseyle
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8Dans ederken fazla zorlayan damadın hazin sonu
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9Kayınvalide gelinden daha fazla geline benzerse...
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10Bir kardeşin, ağabeyinin gelini öpme anına bakışı
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11Düğünde sürpriz dansçılar başkalarının dans etmesine izin vermezken...
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12Düğün öncesi gelinliğe dökülen içeceğin lekesini temizleme anı
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13Düğün ekibi yorgunluk atarken
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14Merdivenden kayma anı