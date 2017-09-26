Jimmy Kimmel oğlu Billy ile Disneyland’da (Ünlü babalar ve çocukları)

Robbie Williams

Williams ve Türk eşi Ayda Field, dört yıl önce kızlarına kavuştular, iki yıl sonra da kızları oldu. Ünlü şarkıcı, "Ben bir bebek bezi gözlemcisi, bez değiştirici, bez değiştirme şefiyim. Bunu seviyorum. Geğirmesini seviyorum. Onu beslemeyi ve bezini değiştirmeyi seviyorum. Bu çok garip, bunu yegane bir bağ kurma aracı olarak görüyorum" dedi.