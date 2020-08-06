Jason Momoa'dan Lisa Bonet'e paha biçilemez sürpriz (Eski otomobili baştan yarattı)

Game Of Thrones dizisindeki Khal Drago karakteri ile tanınan, Aquaman filmiyle kariyerinde zirve yapan Jason Momoa'nın sert duruşunun ardından neşeli ve romantik bir kişilik yattıyor. Hollywood yıldızı, 8 yaşındayken aşık olup yıllar sonra tanıştığı ve evlendiği Lisa Bonet’e sürpriz yaptı. 41 yaşındaki oyuncu eşinin sadece 3 tane üretilen ilk otomobilini baştan yarattı.

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06.08.2020 - 11:06

Sert görünümü ile tanınan Hollywood yıldızı Jason Momoa (41), eşi Lisa Bonet'e (52) paha biçilemez bir hediye verdi.

Eşinin 1964 model Mustang'i için özel bir yenileme (renovasyon) planlayan Aquaman yıldızı, süreci şu sözlerle anlattı:

"Bu Lisa'nın aldığı ilk arabası. Toplamda aynı modelden üç tane üretilmişti ve bu modelin birçok parçası özel tasarım. Anıları yeniden canlandıramayacağımızı, tekrar tekrar aynı zamanları yaşayamacağımızı biliyorum ama bence yeni anılar inşa edebiliriz"

Jason Momoa, sürpriz için otomobili Las Vegas'taki Divine 1 Customs'a bıraktı ve eşinin otomobilin baştan yarattırdı. İşte otomobilin yenilenme süreci ve ünlü çiftin birlikteliği hakkında bilgiler...

Sert görünümünün aksine aslında tam bir aşk adamı olan Jason Momoa’nın eşi Lisa Bonet ile bir araya gelme hikayesi filmleri aratmıyor. Lisa Bonet’e 80’li yıllarda televizyonun önde gelen yıldızlarından biriydi ve Cosby Show’da yer alıyordu. Showu izleyen milyonlarca kişi arasında geleceğin Hollywood yıldızı Jason Momoa da bulunuyordu. Jason Momoa 8 yaşındayken Lisa Bonet’i gördü ve ona aşık oldu. Aralarında 12 yaş olmasına rağmen Momoa, onun kendisi için doğru kişi olduğuna inanıyordu.

Momoa yıllar sonra verdiği bir röportajda Bonet’e olan aşkını “Onu ilk kez televizyonda gördüğümden beri; “Anne, onu istiyorum. Hayatımın geri kalanında onunla olmak için uğraşayacağım” dedim. Her zaman onunla tanışmak istedim. Her zaman bir kraliçeydi” diye anlatıyor.

Yıllarca bekleyen Momoa, 2005'te Lisa Bonet ile tanışmayı başardı. İkili kısa sürede sevgili oldu ve 2017'de evlendi.