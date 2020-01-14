Joaquin Phoenix: Her filmde bir şekilde River ile bağ kurduğumu hissediyorum

Anderson Cooper'ın 60 Minutes (60 Dakika) adlı programına konuk olan Phoenix; ağabeyinin 1993 yılında genç yaşta ölümünün hem kendisini hem aileyi derinden etkilediğini vurguladı.

Ünlü yıldız, Anderson Cooper'a verdiği röportajda erkek kardeşinin ölümünden ne kadar etkilendiğini ifade ederek, "Yaptığım her filmde bir şekilde River ile bağ kurduğumu hissediyorum" diye konuştu.

Phoenix kardeşinin hayata veda ettiği dönemi de "Çok kırılgan ve savunmasız olduğumuz o anda tepemizde uçup duran helikopterler vardı, herkes bize ait olan alana girmeye çalışıyordu. Benim için ise kesinlikle bütün bunlar yas tutma sürecimi engelledi" ifadelerini kullandı.