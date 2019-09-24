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Joaquin Phoenix soruyu beğenmeyince söyleşiyi terk etti

ntv.com.tr

Joaquin Phoenix, başrolünde yer aldığı Joker filminin içerdiği şiddet sahneleriyle ilgili soru üzerine, The Telegraph gazetesi muhabirine verdiği söyleşiyi yarıda kesti.

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    Yeniden çevrilen Joker filminin başrol oyuncusu Joaquin Phoenix, 4 Ekim’de vizyona girecek olan filmindeki şiddet sahneleri sorulunca söyleşiyi terk etti.

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    44 yaşındaki aktörün filmi, büyük ölçüde şiddet içeren ve bir katile anlayışla yaklaşan tartışmalı içeriğiyle eleştiri konusu oldu.

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    The Telegraph gazetesine röportaj veren Phoenix’e, “Bu filmin, potansiyel olarak trajik sonuçlara yol açan insanlara ilham verebileceğinden endişelenmiyor musunuz?” sorusu yöneltildi.
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    Ünlü aktör, “Neden? Neden öyle...? Hayır, hayır” ifadesiyle, söyleşi yapılan odayı terk etti.
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    Gazete, Phoenix’in bir saat sonra söyleşiye dönmeden önce Warner Bros’un medya ajansıyla konuştuğunu, ünlü oyuncunun paniklediğini, çünkü daha önce bu soru üzerine düşünmemiş olduğunu yazdı. 

    Phoenix, söyleşiye dönse de o soruya hiç yanıt vermedi.

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