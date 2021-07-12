Jodie Turner-Smith'in Cannes'da mücevherleri çalındı

Turner-Smith, dün, cinsiyet eşitliği ve kadına karşı şiddeti önleme gibi alanlarda çalışan Kering Vakfı’nın festival kapsamında düzenlediği söyleşiye katılarak, kadınların ve siyahların film endüstrisinde desteklenmesi ve fırsat eşitliği sağlanması konusunda bir konuşma yaptı.