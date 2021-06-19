Joe Biden hediye diplomasisi ile gündemde: Putin'e gözlük, Johnson'a bisiklet

19.06.2021 - 10:46
Putin'den Trump'a futbol topu
Bu tür diplomatik hediye alışverişleri oldukça alışılagelmiş bir uygulama olsa da, bazen Vladimir Putin ile eski ABD Başkanı Donald Trump arasında 2018'deki Helsinki zirvesinden sonra yaşanan türden beklenmedik tepkiler de görülüyor.
Kerry'den Lavrov'a Idaho patatesi
2014 yılında dönemin ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a bir kutu içinde iki büyük Idaho patatesi vermesi gündem olmuştu. Lavrov ise, mevkidaşına pembe kalpak hediye etmişti.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Putin'e hediye ettiği gözlük, vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
Biden, havacı tarzı güneş gözlüğünü, yanından ayırmıyor...