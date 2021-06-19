Joe Biden hediye diplomasisi ile gündemde: Putin'e gözlük, Johnson'a bisiklet

Boris Johnson’a bisiklet hediye eden Joe Biden'ın, Vladimir Putin için farklı bir tercihte bulundu. ABD Başkanı'nın vazgeçilmezleri arasında bulunan, resmi davetlerde bile kullandığı havacı tarzı güneş gözlüğünü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e hediye ettiği ortaya çıktı.

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19.06.2021 - 10:46

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden'ın Cenevre'de yaptıkları ilk yüz yüze görüşmenin yankıları devam ediyor. Taraflar, birbirlerine verdikleri hediyelerle de konuşuluyor.





Cenevre'deki tarihi zirvede Putin, Biden'a hohloma adlı geleneksel Rus ahşap boyama sanatıyla hazırlanan bir masaüstü yazı seti hediye etti.





Biden ise mevkidaşına pilot güneş gözlüğü ile Amerikan bizonunun kristal heykelini takdim etti. 23 ayar altın kaplamalı, polarize Amerikan gri lensli Randolph Engineering marka güneş gözlüklerinin 279 dolar olduğu açıklandı.

ABD ordusu ve NATO ülkelerinin orduları için savaş pilotu gözlüğü imal eden Randolph Engineering şirketinin CEO’su Peter Waszkewicz, “Ürünümüzün ulusumuzun mirasının bir sembolü olarak temsil edilmesinden gerçekten heyecan ve onur duyuyoruz. Umarım hediye barışın sembolü olur” dedi.





Biden, geçtiğimiz günlerde de G7 zirvesi için gittiği İngiltere’nin Başbakanı Boris Johnson’a ABD merkezli Bilenky Cycle Works şirketinin özel üretimi olan 1.800 dolarlık bir bisiklet hediye etmişti.





Putin'den Trump'a futbol topu

Bu tür diplomatik hediye alışverişleri oldukça alışılagelmiş bir uygulama olsa da, bazen Vladimir Putin ile eski ABD Başkanı Donald Trump arasında 2018'deki Helsinki zirvesinden sonra yaşanan türden beklenmedik tepkiler de görülüyor.

Rusya'nın 2018 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapması vesilesiyle Putin'in Trump'a şampiyonanın resmi topunu hediye etmesi karşısında Senatör Lindsey Graham, topun içinde dinleme cihazı olup olmadığını kontrol ettireceğini ve topun Beyaz Saray'a girmesine izin vermeyeceğini söylemişti.





Kerry'den Lavrov'a Idaho patatesi

2014 yılında dönemin ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a bir kutu içinde iki büyük Idaho patatesi vermesi gündem olmuştu. Lavrov ise, mevkidaşına pembe kalpak hediye etmişti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Putin'e hediye ettiği gözlük, vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Biden, havacı tarzı güneş gözlüğünü, yanından ayırmıyor...