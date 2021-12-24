Joe Biden'ın Beyaz Saray'daki ilk Noel kutlaması

Kutlamanın bir başka önemli ismi, dünyaca ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli idi.

Bocelli, "Bir sanatçı, bir baba ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yakın bir dostu olarak, kendimi, ailemi ve hepsinden önemlisi sevgili İtalya'mı onurlandıran bir davet aldığım için mutlu ve minnettarım" dedi.