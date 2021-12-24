Joe Biden'ın Beyaz Saray'daki ilk Noel kutlaması

Haberler - ntv.com.tr 24.12.2021 - 15:28
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’daki ilk Noel kutlamasını gerçekleştirdi. Joe Biden ve Jill Biden’ın ev sahipliği yaptığı kutlamaya Küba asıllı Amerikalı şarkıcı Camila Cabello, İtalyan tenor Andrea Bocelli ve ünlü oyuncu Jennifer Garner katıldı.
24 yaşındaki şarkıcı Camila Cabello, kırmızı kıyafetiyle Noel klasiği I'll Be Home For Christmas şarkısını seslendirdi.
Havana şarkısıyla ünlenen Cabello, kutlamadan fotoğraflarını Instagram sayfasından paylaşarak, “Beyaz Saray’da tekrar performans sergilemek büyük bir onur” mesajını yazdı.
Şarkıcı Shawn Mendes'ten kısa süre önce ayrılan Cabello’ya Mariachi Herencia de México adlı Latin müzik grubu da eşlik etti.
Cabello, ilk olarak 2015 yılında Michelle Obama'nın düzenlediği Paskalya kutlaması için Beyaz Saray’da sahne almıştı.
2016’da da Fifth Harmony adlı pop grubu eşliğinde Barack Obama’nın Noel kutlamasında yer almıştı.
Ünlü oyuncu Jeniffer Garner da Oscar De La Renta tasarımı yeşil elbisesiyle Beyaz Saray kutlamasındaki yerini aldı. Kutlamanın sunuculuğunu üstlenen 49 yaşındaki oyuncu, “Büyük bir onur” mesajıyla fotoğrafını Instagram’da paylaştı.
Kutlamanın bir başka önemli ismi, dünyaca ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli idi.
Bocelli, "Bir sanatçı, bir baba ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yakın bir dostu olarak, kendimi, ailemi ve hepsinden önemlisi sevgili İtalya'mı onurlandıran bir davet aldığım için mutlu ve minnettarım" dedi.
Joe Biden ve Jill Biden’a davetleri için teşekkür eden Bocelli, kutlamaya eşi Veronica Berti, çocukları Matteo ve Virginia ile birlikte katıldı.
Bocelli ve ailesi, Biden çiftiyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.