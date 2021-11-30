Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkında 'Kirli Sırlar' adlı kitap yazıldı

Jianming, bir dönem dünyanın en büyük enerji şirketlerinden biri olan ancak 2020'de iflas eden CEFC China Energy'nin yönetim kurulu başkanıydı.

CEFC, Kuşak ve Yol Projesi kapsamında yatırımlar yapıyordu. İddiaya göre Çin'in ABD'deki etkisini artırmak isteyen Jianming, Britanyalı eski asker James Gillar aracılığıyla Hunter’la tanıştı.

Gillar'ın bunun ardından Çinli bir girişim için Tony Bobulinski’den yardım istediği öne sürüldü. Kitapta, Gillar’ın daha sonra bu girişimin Hunter Biden ve CEFC olduğunu öğrendiği yazıldı.