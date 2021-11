Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkında 'Kirli Sırlar' adlı kitap yazıldı

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a ait olduğu iddia edilen dizüstü bilgisayardaki e-postalarla kitap hazırlandı.

Independent'in haberine göre, New York Post'ta köşe yazarlığı yapan Miranda Devine'in hazırladığı "Laptop from Hell: Hunter Biden, Big Tech, and the Dirty Secrets the President Tried to Hide" (Cehennemden Gelen Dizüstü Bilgisayar: Hunter Biden, Büyük Teknoloji Şirketleri ve Başkan'ın Saklamaya Çalıştığı Kirli Sırlar) adlı kitap yarın satışa sunulacak.

Gazete dün yayımladığı haberde, kitaptan bir bölüme yer verdi. Söz konusu bölümde Çinli iş insanı Ye Jianming'in, Hunter'a 30 milyon dolar (yaklaşık 380 milyon TL) teklif ettiği öne sürülüyor.

Devine ayrıca Jianming'in, Hunter'a hediye ettiği 3,16 karatlık elmasın da iş kapsamında verildiğini iddia ediyor.