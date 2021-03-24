Joe Biden'ın çalışanı ısırdığı için gönderilen köpekleri Beyaz Saray'a döndü

Bu ayın başında Biden’ın Major adlı köpeği, bir Beyaz Saray çalışanını ısırınca her iki köpek de Beyaz Saray’dan uzaklaştırılmıştı.

Her ne kadar Biden, üç yaşındaki köpeğinin ısırığının, çalışanın derisine zarar verici olmadığını söylese de koruma amaçlı olarak her iki köpek için de daha fazla eğitim kararı almıştı. İki köpek için de iki hafta süren eğitim süreci sona erdi ve köpekler sahiplerinin yanına döndü.