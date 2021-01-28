Joe Biden'ın töreninde şiir okuyan Amanda Gorman modelliğe adım atıyor



ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin töreninde şiir okuduktan sonra popüler olan ve sosyal medyada 3.2 milyon takipçiye kadar ulaşan Amanda Gorman modellik için dünyanın en büyük ajanslarından biriyle anlaşma imzaladı.

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28.01.2021 - 12:08

ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin töreninde şiir okuduktan sonra adını geniş kitlelere duyuran Amanda Gorman, modelliğe adım atıyor.







22 yaşındaki Gorman modellik yapmak için dünyanın en büyük ajanslarından biriyle anlaştı.







Kate Moss, Gisele Bündchen, Selena Gomez ve Naomi Osaka gibi dünyaca ünlü isimlerin de çalıştığı IMG Models ile anlaşan Gorman'la marka çalışmaları yapılacağı belirtildi.







Öte yandan ilk kitabını 2015'de yayımlayan Gorman'ın şiir okuduktan sonra kitapları da çok satanlar listesine girmişti.







Harvard Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olan 22 yaşındaki Gorman, daha önce yaptığı açıklamada 2036'da başkanlığına adaylığını koyacağını dile getirmişti.

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