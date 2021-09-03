Joe Biden'ın torunu Naomi Biden sevgilisiyle İtalya'da

ABD Başkanı Joe Biden'ın Neilla Hunter ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Hunter Biden'ın kızı Naomi Biden, bir süredir magazin basının gündeminde yer alıyor. Sevgilisi Peter Neal ile İtalya'da bir arkadaşının nikah törenine katılan 26 yaşındaki Naomi, düğün sonrası erkek arkadaşıyla soluğu tatilde aldı

Abone ol Paylaş









03.09.2021 - 10:10

ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldiğinden bu yana sadece kendisi değil, bütün ailesi mercek altında. Milyonlarca kişinin en çok ilgisini çeken aile üyelerinden biri de Bıden'ın torunu Naomi Biden.





Neila Hunter ile yaptığı evliliğinden dünyaya gelen oğlu Hunter Biden'ın kızı Naomi, şu sıralar magazin gündeminin gündeminde ilk sırada yer alıyor.

Hunder Biden ile eski eşi Kathleen Buhle'den dünyaya gelen kızı 26 Naomi, bir süredir ülkesi ABD'den uzakta Avrupa'da bulunuyor.

Bir arkadaşının düğününe katılmak için sevgilisi Peter Neal ile birlikte İtalya'ya giden Biden, sonra da tatil yapmaya başladı.





Como Gölü yakınlarındaki düğünden sonra yine yakınlarında bulunan Tremezzo'ya geçen genç çift, önceki gün güneşlenirken objektiflere takıldı.

Siyah bir bikini giyen Naomi Biden, sevgilisi Peter Neal ile birlikte göl kenarındaki bir havuzun başında arkadaşlarıyla keyifli saatler geçirdi.





Sıcaktan bunalınca göle girip, çıkan Naomi Biden, sonra da sevgilisinin yanına uzanıp kurulandı. Havlularına sarılan aşıklar bir ara da uzun ve derin bir sohbete daldı.

Hukuk üzerine eğitim gören Biden ile sevgilisi, geceliği bir bin dolar olan lüks bir otelde konaklıyor.





Naomi Biden, bir yandan gölde ve havuzda yüzmenin keyfini çıkarırken diğer yandan da sık sık cep telefonuyla ilgilendi.

Biden, kimi zaman sosyal medya için fotoğraf çekti kimi zaman da sosyal medyayı inceledi.





Bu arada Naomi Biden, sevgilisi ve arkadaşlarıyla tatilin keyfini çıkarırken, dedesinin konumu nedeniyle özel ajanlar da grubun güvenliğini sağlama görevini üstlendi.