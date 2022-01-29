Joe Biden'ın yeni kedisi Willow Beyaz Saray'a geldi

"Major", Beyaz Saray'a geldikten sonra agresif davranmaya başlamış ve bir Gizli Servis elemanını ısırmıştı. "Major" bunun üzerine rehabilitasyon için Biden ailesinin Delaware'deki evine gönderilmişti. Champ ise Haziran 2021'de ölmüştü.

Biden'a kardeşi James Biden tarafından Aralık 2021'de "Commander" isimli Alman çoban köpeği de hediye edilmişti.