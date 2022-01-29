Joe Biden'ın yeni kedisi Willow Beyaz Saray'a geldi

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden'ın yeni kedisi "Willow", Beyaz Saray'daki yaşamına başladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 29.01.2022 - 11:23

Joe Biden'ın yeni kedisi Willow Beyaz Saray'a geldi - 1

Hayvan sevgisiyle bilinen ABD Başkanı ve eşi Jill Biden'ın yeni kedisi "Willow", Beyaz Saray'daki yaşamına başladı.

Joe Biden'ın yeni kedisi Willow Beyaz Saray'a geldi - 2

Jill Biden'ın Sözcüsü Michael LaRosa, yaptığı yazılı açıklamada, 2 yaşındaki yeşil gözlü, gri ve beyaz tüylü Willow'un Beyaz Saray'a geldiğini belirterek, "Willow, bütün favori oyuncakları, ödül mamaları ve koklayacak, keşfedecek birçok alanıyla Beyaz Saray'a yerleşiyor" ifadesini kullandı.

Joe Biden'ın yeni kedisi Willow Beyaz Saray'a geldi - 3

Willow'un isminin doğduğu yer olan Pensilvanya'nın Willow Grove bölgesinden geldiğini belirten LaRosa, Willow'un, Biden'ın 2020'de Pensilvanya'daki konuşmasında sahneye atlayıp konuşmasını yarıda kestiğini kaydetti.

Joe Biden'ın yeni kedisi Willow Beyaz Saray'a geldi - 4

LaRosa, "Pensilvanya'daki bu olayda Willow ile Jill Biden arasındaki yakın ilişkiyi gören çiftlik sahibi, Willow'un Jill Biden'a ait olduğunu hissetti" açıklamasında bulundu.

Joe Biden'ın yeni kedisi Willow Beyaz Saray'a geldi - 5

Willow, 2001-2009 döneminde ABD Başkanı olarak görev yapan George W. Bush'un kedisi India'dan bu yana Beyaz Saray'ın ilk kedisi oldu.

Joe Biden'ın yeni kedisi Willow Beyaz Saray'a geldi - 6

Biden ailesinin, Beyaz Saray'a yerleştiğinde 3 yaşında "Major" ve 13 yaşında "Champ" isimli iki köpeği vardı.

Joe Biden'ın yeni kedisi Willow Beyaz Saray'a geldi - 7
Joe Biden'ın yeni kedisi Willow Beyaz Saray'a geldi - 8

"Major", Beyaz Saray'a geldikten sonra agresif davranmaya başlamış ve bir Gizli Servis elemanını ısırmıştı. "Major" bunun üzerine rehabilitasyon için Biden ailesinin Delaware'deki evine gönderilmişti. Champ ise Haziran 2021'de ölmüştü.

Biden'a kardeşi James Biden tarafından Aralık 2021'de "Commander" isimli Alman çoban köpeği de hediye edilmişti.

Joe Biden'ın yeni kedisi Willow Beyaz Saray'a geldi - 9
Joe Biden'ın yeni kedisi Willow Beyaz Saray'a geldi - 10

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